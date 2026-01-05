Alerte de vreme rea azi în aproape țara. Ninsori, viscol și polei – HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme rea valabile în cea mai mare parte a țării, precum și o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei și viscol la munte.

Conform prognozei, până luni, la ora 10:00, este în vigoare un Cod galben de ninsori în Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali. În aceste zone, se vor acumula 15 – 25 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20 – 25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10 – 20 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, de 70 – 85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Tot până luni, la ora 10:00, va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu de vreme rea în zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, unde temporar ninsoarea va fi abundentă și se va depune strat de zăpadă de 25 – 30 cm (echivalent în apă de 25 – 30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80 – 90 km/h, viscol puternic și vizibilitate redusă.

De asemenea, de luni dimineața până marți, la ora 10:00, un Cod galben de ninsori vizează zonele de munte, în timp ce în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș.

Se vor acumula 10 – 20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10 – 20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului, se va depune un strat nou, în general de 3 – 10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h, în timp ce la altitudini de peste 1.700 de metri, vitezele vor ajunge la 70 – 85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Un Cod portocaliu va fi valabil și în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 – 6 ianuarie, ora 10:00, pe parcursul căruia în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20 – 30 cm (echivalent în apă de 20 – 30 l/mp). Totodată, în zona înaltă vor fi rafale de 80 – 90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă.

În același timp, până marți, 6 ianuarie, ora 10:00, va fi în vigoare o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte.

Potrivit ANM, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10 – 30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20 – 50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5 – 15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei, iar vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70 – 80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

ANM precizează că, până vineri, 9 ianuarie, temporar, vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.