Vreme călduroasă și vijelii în București. Prognoza specială pentru Capitală

Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru București, care va intra în vigoare miercuri.

Potrivit ANM, marți vremea va fi călduroasă în București. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse slabe (2…6 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…19 grade, arată prognoza specială pentru Capitală.

Și miercuri vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50…70 km/h), vijelii, averse (5…15 l/mp) și descărcări electrice.

Atenționarea cod galben de furtună va intra în vigoare miercuri, începând cu ora 12, și va expira la ora 23. Temperatura maximă de mâine va fi de 30…32 de grade, potrivit meteorologilor.

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