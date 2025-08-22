Cod portocaliu de vijelie în București. A fost emis un mesaj RO-Alert

Autoritățile au emis o atenționare de tip RO-Alert, vineri, în Capitală, în contextul avertizării de tip cod portocaliu de vijelie pe care a anunțat-o Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru cel mai mare oraș al țării.

Codul portocaliu din Municipiul București intră în vigoare la ora 19:20 și este valabil până la 20:00. În acest interval, potrivit ANM, sunt așteptate o vijelie puternică, cu rafale de 70 km/h, descărcări electrice și averse ce vor cumula 10…15 l/mp.

„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, scrie în mesajul RO-Alert al autorităților.

Vreme instabilă în aproape toată țara

ANM anunțase anterior că aproape tot teritoriul țării, cu excepția județelor Arad și Timișoara, se află sub avertizări meteo de tip cod portocaliu și cod galben de vreme instabilă, astăzi, 22 august.

Nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea se află sub un cod galben de instabilitate atmosferică până la ora 21.

Tot până atunci este în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse importante cantitativ, pentru județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, dar și la munte.

Până la ora 19 a fost valabil și un cod portocaliu de vijelii puternice pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.