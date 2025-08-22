Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. „Rafale de vânt până la 80 km/h și grindină” – HARTĂ

Aproape toată țara, cu excepția județelor Arad și Timișoara, se află sub avertizare meteo cod portocaliu și cod galben de vreme instabilă, astăzi, 22 august, până la ora 21.00, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Primul cod portocaliu intră în vigoare la ora 13.00 și vizează județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. Până la ora 19.00, în aceste zone vor fi „vijelii puternice cu viteze în general de 80…90 km/h”, anunță meteorologii.

Totodată, de la ora 14.00, intră în vigoare un alt cod portocaliu, care vizează județele Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte.

Aproape toată țara se află astăzi sub avertizare meteo de ploi și vijelii Foto: ANM

În aceste zone, se vor semnala și frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 – 70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40 – 50 litri de apă/mp și, izolat, de peste 60 litri de apă/mp. Această avertizare meteo este valabilă până la ora 21.00.

Cod galben de vijelii

Tot astăzi, de la ora 12.00 la ora 21.00, este valabil un cod galben de vijelii, pentru nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, anunță ANM.