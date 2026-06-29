Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Unde sunt punctele de răcorire din București

Aproape toată ţara, inclusiv Bucureştiul, intră luni dimineaţă, de la ora 10.00, sub avertizare cod roşu de caniculă. Doar șase judeţe, printre care zona de litoral, vor fi sub avertizare cod portocaliu de temperaturi extreme.

Potrivit ANM, în intervalul 29 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10, sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale, disconfort termic deosebit de accentuat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

Aici, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

În același timp, este cod portocaliu în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Aici, temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

Codul roșu și cod portocaliu de caniculă sunt valabile între 29 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10

Puncte de răcorire în București

În București, pentru a face față caniculei, autoritățile anunțat că au amplasat puncte de răcorire, peste 100 de cișmele stradale și corturi de prim ajutor în zonele intens circulat.

„În parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, reinstalăm porțile care aduc un strop de răcoare în fiecare sector al Capitalei”, a anunțat Apa Nova București, pe 26 iunie.

Potrivit sursei citate, dușuri stradale de răcorire se găsesc în opt zone, cu trafic pietonal intens:

Piața Unirii la intersecția cu Bd. Unirii;

Str. Halelor;

Teatrul Național – Piața Universității;

Str. Liviu Rebreanu x Bd. Nicolae Grigorescu (Metrou Titan);

Calea Giulești nr. 38;

Șos. Alexandriei nr. 5 (Piața Rahova);

Calea Victoriei – Casa Centrală a Armatei;

Șos. Mihai Bravu – Magazin Bucur Obor.

Porțile funcționează zilnic între 10:00 – 22:00. Noaptea, între 21:00 – 5:00, sunt iluminate, pentru a putea fi ușor observate.

„Și pentru că hidratarea este la fel de importantă: aveți la dispoziție 113 cișmele administrate de Apa Nova, în tot orașul”, potrivit Apa Nova.

Harta completă a cișmelelor din București poate fi consultată aici: