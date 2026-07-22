Cod roșu de furtuni și vijelii. Șase alerte de vreme severă, emise acum de ANM pentru numeroase județe. Cât durează

Meteorologii au emis miercuri dimineață șase alerte de ploi torențiale puternice și vijelii, valabile pentru aproape jumătate de țară până pe 23 iulie. Cel mai sever episod de vreme rea va fi la Tulcea, pentru care ANM a emis cod roșu de furtuni, în vigoare până mâine dimineață, la ora 06.00.

Prima alertă meteo, de cod galben de ploi, este în vigoare de la ora 10.00 până la ora 18.00.

În intervalul menționat, în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

În același interval de timp, este în vigoare o alertă cod portocaliu de ploi, în nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70…90 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30… 50 l/mp și pe arii restrânse de 70…90 l/mp.

Codurile portocaliu și galben de furtuni sunt în vigoare în 22 iulie, ora 10 – 22 iulie, ora 18

Cod roșu în Tulcea

Ulterior, de la ora 18.00 și până mâine dimineață, la ora 06.00, intră în vigoare alte alerte meteo de vreme severă.

Cod galben de ploi va fi în estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

De asemenea, va fi cod portocaliu în județele Galați, Brăila, Constanța și în estul județelor Ialomița și Călărași. Aici vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70…90 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30… 50 l/mp și pe arii restrânse de 70…90 l/mp.

Pentru județul Tulcea, a fost emis cod roșu. Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de peste 80…90 km/h). Prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 90… 110 l/mp și izolat de peste 120 l/mp.

Codurile roșu, portocaliu și galben de furtuni valabile în 22 iulie, ora 18 – 23 iulie, ora 6

Ulterior, de mâine, de la ora 06.00 până la ora 12.00, județul Tulcea va intra sub cod portocaliu de ploi.

Astfel, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70…90 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20… 40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.