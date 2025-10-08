Cod roșu de ploi în București. Sistemul de canalizare, tranzitat de un debit maxim comparabil cu cel al râului Prut

În decurs de 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, ca urmare a precipitaţiilor abundente în Bucureşti, s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului, potrivit Apa Nova.

„În intervalul 07/10/2025 07:00 – 08/10/2025 03:25 (20:25 ore) s-a înregistrat un eveniment pluvial, ce a descărcat pe suprafaţa Municipiului Bucureşti o cantitate totală de 42.77 l/m2. Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna Octombrie, înregistrată la Staţia Bucureşti – Filaret este de 44.3 l/m2, ceea ce înseamnă că în 20:25 ore s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă acestei luni”, a transmis miercuri dimineaţă Apa Nova, conform News.ro.

Compania precizează şi că, de la începtul lunii şi până miercuri, 8 octombrie, s-a cumulat o cantitate medie de 101.12 l/m2, reprezentând ~228% raportat la cantitatea medie multianuală.

„Evenimentul pluvial a avut o distribuţie uniformă pe suprafaţa Municipiului Bucureşti, iar cantităţile de precipitaţii căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de ~112 m3/s, ce poate fi comparat cu debitul mediu multianual al râului Prut (110 mc/s), şi un volum tranzitat de peste 4.9 mil m3, reprezentând ~33% din capacitatea de stocare a Lacului Morii”, a menţionat Apa Nova.

Aproape 350 de sesizări primite din partea clienţilor şi a autorităţilor au fost soluţionate până la primele ore ale dimineații zilei de 8 octombrie de echipele de intervenţie ale Apa Nova.