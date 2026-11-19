Meteorologii au emis, joi, mai multe avertizări de intensificări puternice ale vântului, printre care și un cod roșu ce va afecta în noaptea de joi spre vineri și în dimineața aceleiași zile atât județul Vrancea, cât și toate zonele montane situate la altitudini de peste 1.200 de metri.



Conform ANM vineri, în intervalul orar 1:00 – 10:00, codul roșu vizează intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea, precum și în zona de munte la altitudini de peste 1.200 de metri, cu rafale de peste 120 – 140 km/h.

De asemenea, în același interval va fi în vigoare un cod portocaliu pentru fenomene meteo similare, în Transilvania, Maramureș, în nordul Crișanei, în vestul și în nordul Moldovei, precum și în toată zona montană, la altitudini între 800 de metri și 1.200 de metri. În aceste areale vor fi intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70 – 90 km/h, iar la munte de 100 – 130 km/h.

Tot în perioada 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10, va fi cod galben de vânt puternic în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei. În acest interval, vântul avea viteze de 50…70 km/h.

Avertizări meteo de vânt puternic în perioada 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10. Sursă foto: ANM

Alerte de vânt puternic și joi

Un alt cod portocaliu de vânt va fi valabil în perioada 19 noiembrie, ora 18:00 – 20 noiembrie, ora 1:00, în zona joasă a județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba, cu rafale de 70 – 90 km/h. Totodată, în Carpații Occidentali și Meridionali, vântul va sufla cu 100 – 110 km/h și la altitudini mari cu 120 – 140 km/h.



Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 – 18:00, va fi cod galben de intensificări ale vântului, valabil pentru zona montană, unde rafalele vor ajunge la 90 – 120 km/h.



De asemenea, o avertizare cod galben de vânt vizează, în perioada 19 noiembrie, ora 18:00 – 20 noiembrie, ora 1:00, județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Dolj, zona joasă a județelor Cluj, Sălaj, Sibiu, Mehedinți și zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea. Astfel, în aceste zone, intensificările vântului vor fi de 50 – 70 km/h, iar la munte de peste 80 – 100 km/h.





Avertizări de vânt puternic în intervalul 19 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 1. Sursă foto: ANM

Joi, cod galben de ploi

Meteorologii au anunțat pentru ziua de joi și un cod galben de ploi. Alerta va fi în vigoare în intervalul 19 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 5.

În intervalul menționat în județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Maramureș și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

Cod galben de ploi în perioada 19 noiembrie, ora 18 – 20 noiembrie, ora 5. Sursă foto; ANM

Pe arii restrânse în vest și sud-vest aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, conform ANM.