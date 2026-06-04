Cod roșu de vijelii: mai multe localități din Ilfov, sub avertizare meteo de fenomene extreme

O avertizare cod roșu de vreme severă cu efect imediat, adică nowcasting, a fost emisă de ANM pentru mai multe localități din județul Ilfov.

Avertizarea nowcasting cod roșu în județul Ilfov vizează localitățile Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu din județul Ilfov.

Este valabilă între orele 17:23 și 18:00.

Meteorologii anunță averse torențiale care vor acumula peste 40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii, cu diametrul de 2-4 centimetri, precum și vijelii cu rafale de 70-80 km/h.

ANM a emis pentru aceeași zonă și o avertizare cod portocaliu, valabilă până la ora 17:45, care vizează și localitățile Moara Vlăsiei și Nuci din Ilfov, precum și localități din județele Ialomița și Giurgiu.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale de 25-40 l/mp, grindină și intensificări ale vântului de până la 60 km/h.