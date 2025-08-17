Cod roşu de vreme severă în zone din judeţele Cluj şi Hunedoara

Meteorologii au emis duminicăavertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină. Pentru alte judeţe au fost emise avertizări cod portocaliu.

Localităţile Ilia, Şoimuş, Gurasada, Brănişca, Vălişoara, Vorţa din judeţul Hunedoara se află, duminică după-amiază, sub avertizare cod roşu meteorologic, relatează News.ro citând ANM.

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că în aceste zone se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50…70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de 25…40 l/mp.

Cod roşu meteo a fost emis duminică după-amiază şi pentru judeţul Cluj, vizate fiind localităţile Feleacu, Petreştii de Jos, Ciurila, Tureni unde vor fi averse torenţiale care vor acumula peste 35…50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3…5 cm).

Autorităţile au emis mesaje Ro-Alert pentru zonele vizate, recomandând populaţiei să ia măsuri de adăpostire şi autoprotecţie.

Pentru zone din judeţele Sibiu, Harghita, Gorj şi pentru alte localităţi din Cluj au fost emise avertizări cod portocaliu.