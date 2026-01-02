Cod roșu, emis de meteorologi pentru un județ din România

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu și unul portocaliu de vreme rea, valabile vineri dimineață în zonele înalte din județul Cluj.

Avertizarea nowcasting este în vigoare până la ora 10:00 în județul Cluj, zona de munte de peste 1800 m.

Se va semnala vânt foarte puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește puternic și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate apropiată de zero.

De asemenea, potrivit avertizării nowcasting de tip cod portocaliu, vor avea loc intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.