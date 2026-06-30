Cod roșu și portocaliu de vijelii și furtuni puternice în mai multe județe din țară

Meteorologii au emis, marţi, mai multe avertizări nowcasting cod roşu și portocaliu de furtună, pentru mai multe localităţi din cinci județe, valabile în următoarea oră.

Codul roșu de furtuni este valabil până la ora 15.10, în județul Bistriţa-Năsăud, în localitățile: Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Cetate.

Se vor semnala: grindină de medii și mari dimensiuni (3-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70…90 km/h), averse torențiale (25…35 l/mp), frecvente descărcări electrice.

Codurile portocaliu de furtuni sunt valabile până la ora 15.30 în județele Buzău, localitatea Siriu, zona de munte a județului Maramureş, respectiv zona de munte a localităților: Baia Mare, Borșa, Baia Sprie, Poienile de Sub Munte, Tăuții-Măgherăuș, Cavnic, Strâmtura, Repedea, Cernești, Băiuț, Botiza, Poienile Izei;

De asemenea, sunt vizate de alerta meteo cod portocaliu și județul Suceava, localitățile: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei, Coșna, și județul Bihor, localitățile: Ciumeghiu, Avram Iancu, până la orele 15.00, respectiv 15.15.



