Codul Rutier se modifică începând de astăzi. Punctul de amendă crește, schimbări și la testele pentru reducerea suspendării permisului

Prima zi din iulie aduce două modificări importante în Codul Rutier.

Punctul de amendă va creşte, de la 1 iulie, de la 202,5 lei la 216,25 de lei, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile Poliţiei rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV) – sunt modificări ce vor intra în vigoare de la 1 iulie, anunţă Brigada Rutieră, citată de Agerpres..

Un punct de amendă reprezintă valoric 5% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, iar acesta a crescut, în urma Hotărârii de Guvern nr. 146/2026.

Condiţiile pentru recăpătarea permisului suspendat rămân aceleaşi: testul trebuie promovat, şoferul trebuie să deţină permisul de conducere de cel puţin un an, şi trebuie să nu aibă amenzi contravenţionale la regimul rutier neplătite.