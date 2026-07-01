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Actualitate

Codul Rutier se modifică începând de astăzi. Punctul de amendă crește, schimbări și la testele pentru reducerea suspendării permisului

Andrei Georgescu
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Prima zi din iulie aduce două modificări importante în Codul Rutier.

Punctul de amendă va creşte, de la 1 iulie, de la 202,5 lei la 216,25 de lei, iar testele pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului nu se mai dau la sediile Poliţiei rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV) – sunt modificări ce vor intra în vigoare de la 1 iulie, anunţă Brigada Rutieră, citată de Agerpres..

  • Un punct de amendă reprezintă valoric 5% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, iar acesta a crescut, în urma Hotărârii de Guvern nr. 146/2026.

Condiţiile pentru recăpătarea permisului suspendat rămân aceleaşi: testul trebuie promovat, şoferul trebuie să deţină permisul de conducere de cel puţin un an, şi trebuie să nu aibă amenzi contravenţionale la regimul rutier neplătite.