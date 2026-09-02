Codul vestimentar al angajaților de la Starbucks a ajuns în fața instanței. Decizia completului de 3 judecători americani

O curte de apel din SUA a anulat miercuri o hotărâre a Consiliului Național pentru Relații de Muncă (NLRB), conform căreia Starbucks ar fi încălcat legea interzicându-le angajaților dintr-un magazin emblematic din Manhattan, cu o „atmosferă hipster steampunk”, să poarte tricouri sau să-și pună mai multe insigne în sprijinul unui sindicat, informează Reuters.

Curtea de Apel din cadrul celui de-al doilea circuit al SUA, cu sediul în New York, a stabilit că Consiliul Național pentru Relații de Muncă nu a reușit să găsească un echilibru adecvat între capacitatea Starbucks de a se prezenta în fața clienților cu imaginea dorită și dreptul angajaților săi de a încuraja sindicalizarea.

Starbucks și un purtător de cuvânt al Consiliului de Muncă nu au răspuns imediat solicitărilor de a transmite puncte de vedere.

Hotărârea este cea mai recentă pronunțată de o curte de apel din SUA care a stabilit că Consiliul a mers prea departe în a considera că regulile privind ținuta la locul de muncă interferează cu dreptul angajaților de a milita pentru condiții de muncă mai bune și de a se afilia la sindicate.

Anul trecut, o instanță din St. Louis a hotărât că Home Depot avea dreptul să interzică angajaților să scrie „Black Lives Matter” pe șorțurile de lucru portocalii, iar în 2023 o altă instanță a decis că Tesla putea interzice muncitorilor din fabricile sale din California să poarte tricouri cu imaginea sindicatelor.

Consiliul de Muncă, în cazul care a implicat compania Tesla, a afirmat că orice politică la locul de muncă care interzice simbolurile sindicale este ilegală, cu excepția cazului în care angajatorul poate dovedi existența unor „circumstanțe speciale” care să justifice restricțiile.

Completul format din trei judecători, de la Curtea de Apel din al doilea Circuit, a afirmat miercuri că acest criteriu a făcut ca multe coduri vestimentare obișnuite la locul de muncă să devină ilegale și nu a reușit să găsească un echilibru adecvat între interesele legitime ale angajatorilor, precum siguranța sau imaginea publică, și obligația acestora de a respecta drepturile muncii ale angajaților.

Magazinul Starbucks de aproximativ 2.137 de metri pătrați din cartierul Meatpacking din Manhattan include o prăjitorie proprie, standuri de cafea și cocktailuri, o brutărie și un spațiu de vânzare cu amănuntul.

În loc de șorțurile verzi și bluzele negre standard ale Starbucks, angajații de acolo poartă șorțuri maro și cămăși cu guler sau pulovere cu guler înalt în culori discrete și pot opta să poarte cămăși și insigne aprobate în prealabil. Acestea susțin diverse cauze, precum veteranii militari, mișcarea „Black Lives Matter”, Luna Moștenirii Hispanice și Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA, conform documentelor depuse în instanță.

În 2022, magazinul a devenit una dintre primele locații Starbucks care s-au sindicalizat; de atunci, angajații din alte 700 de magazine din SUA au votat în favoarea aderării la sindicate și, în acest proces, au depus sute de plângeri la NLRB, acuzând compania de practici ilegale de muncă.

În 2024, Consiliul a hotărât că, înainte ca magazinul din Manhattan să se sindicalizeze, Starbucks a încălcat drepturile angajaților de acolo prin interzicerea tricourilor cu imaginea sindicatelor și a purtării a mai mult de o insignă, și că compania nu a prezentat nicio justificare legitimă pentru aceste politici.

Miercuri, Curtea de Apel din cel de-al doilea Circuit a anulat decizia și a retrimis cazul către Consiliul de Muncă „pentru a aplica în mod mai drept un test de echilibru”. Consiliul format din cinci membri avea o majoritate democrată atunci când a judecat inițial cazul, iar acum are o majoritate republicană de 3 la 1, numită de președintele Donald Trump.