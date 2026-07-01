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Actualitate

Codurile roșii de furtună din București, anticipate marți cu ore bune înaintea ANM, de un pasionat de meteorologie. „Totul arăta că există riscul să vină ceva foarte urât”. Explicațiile șefei ANM

Vlad Barză
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Bucureștiul a avut parte marți de una dintre cele mai severe furtuni din ultimii ani și în sub 12 ore a plouat mai mult decât într-o lună obișnuită. Furtuna a revenit și miercuri seară. În ambele zile, la prânz, pe pagina de Facebook Prognoze Meteo-Vremea în România, cu o vechime de 11 ani, un pasionat de meteorologie a avertizat asupra riscului unui cod roșu. Codurile roșii au fost anunțate și de ANM, dar câteva ore mai târziu. Contactată de HotNews, șefa instituției, Elena Mateescu, susține referitor la furtuna de azi-noapte că „primele modele nu arătau o astfel de evoluție”.

  • Ionuț Iancu este pasionat de meteorologie și climatologie, iar de 11 ani are pagina Prognoze Meteo Vremea, unde își publică propriile prognoze, pe care le și detaliază. Zeci de mii de oameni îl urmăresc. 
  • Marți, la ora 14.50, el și-a exprimat îngrijorarea legată de furtuna care venea spre București. Avertizările și mesajele RED-ALERT au fost transmise de autorități aproape de miezul nopții. ANM „funcționează cu prudență și teamă exagerată”, spune el.
  • Cum explică șefa ANM, Elena Mateescu, într-un dialog cu HotNews, alertele emise de instituția pe care o conduce. 