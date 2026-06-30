Temperaturile din București se apropie astăzi de recordul absolut al lunii iunie. De mâine, vremea se schimbă radical

Bucureştiul se află până mâine, la ora 10.00, sub avertizare cod roşu de caniculă, cu temperaturi de 38-39 de grade, comparabile cu recordul absolut al lunii iunie, anunță meteorologii.

Potrivit ANM, marți, în București, valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar noaptea va fi tropicală.

Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza și noaptea va crește probabilitatea pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 40…50 km/h) și averse slabe (1…5 l/mp).

Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, va fi de 38…39 de grade, iar cea minimă va fi de 21…23 de grade.

Miercuri, de la ora 12.00, intră în vigoare o alertă cod galben de furtuni puternice, valabilă până pe 2 iulie, la ora 10.00.

Astfel, în Capitală, vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (în general 10…20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 17…19 grade.