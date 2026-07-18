„Coin d’herbe”, pictat de Van Gogh, ascunde un chip

Legenda celui mai blestemat dintre artiști este deja binecunoscută. Vincent van Gogh a trăit fără un ban… Și, prin urmare, a refolosit multe pânze. Experții olandezi estimează chiar că 30% din producția din primii ani a lui Van Gogh a servit drept suport pentru noi inspirații. Nemulțumit și, mai ales, foarte sărac, artistul își aplica culorile peste vechile compoziții. Aici începe o captivantă vânătoare de indicii, pentru cercetători.

Tehnologiile moderne de restaurare și conservare din muzee dezvăluie uneori surprize. Este și cazul tabloului „Coin d’herbe”, 1887.

Tabloul se află expus de mai mulți ani la Muzeul Kroller-Müller din Otterlo, în Țările de Jos. Se știe că Van Gogh l-a pictat la Paris, între aprilie și iunie 1887, la doar un an după ce s-a alăturat fratelui său Theo. A rămas acolo doi ani, până la mutarea sa la Arles. A fost o perioadă foarte fructuoasă pentru pictor, care frecventa lumea artistică a capitalei, stimulat de impresioniști.

Stilul său evolua: Van Gogh începea să descrie viața pariziană. De asemenea, își lăsa paleta să se exprime prin culori vii și strălucitoare, care, la mulți ani după moartea sa, aveau să îl facă celebru.

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