Colectiv, după 10 ani. O întâmplare cu adolescentul român de 15 ani care a intrat în foc pentru prietenul în scaun cu rotile, povestită de medicul belgian care l-a salvat

Pe 5 noiembrie 2015, medicul Serge Jennes, șeful Centrului de Arşi din Bruxelles, ajungea la București pentru a evalua, timp de două zile, răniți din incendiul de la Colectiv. Zece ani mai târziu, într-un interviu acordat HotNews, medicul își amintește astăzi că a văzut, în acea zi, 50 de pacienți. A doua zi, alți 50. Și că „am vrut să îi duc pe toți în Belgia”. Însă doar pentru 10 dintre ei, acest lucru a fost posibil.

Medicul spune că s-a mai confruntat, de-a lungul carierei sale, cu accidente colective soldate cu zeci de răniți cu arsuri grave, precum atacurile teroriste de pe aeroportul național Zaventem și stația de metrou Maelbeek din Bruxelles sau expozia unei conducte de gaz în Belgia.

Însă, după Colectiv, „a fost prima dată când a trebuit să fac un triaj secundar de o asemenea amploare”.

„Voi păstra toată viața acele momente în minte. A fost unul dintre cele mai intense momente din viața mea profesională”, spune astăzi dr. Serge Jennes.

Dr. Serge Jennes. Foto: NICOLAS MAETERLINCK / AFP / Profimedia

„Cei mai recunoscători pacienți pe care i-am avut vreodată”

El își amintește prenumele tuturor răniților de la Colectiv pe care i-a îngrijit și spune că ține și acum legătura cu unii dintre ei: Bogdan, Adriana, Pavlos, Ioan, Marius, Cristian, Oana, Silviu, Marian și Andreia.

Spune despre ei că „toți ocupă un loc important în inima mea”, după ce unii dintre ei au stat luni, iar alții chiar ani în Belgia, pentru recuperarea care nu era posibilă în România.

„Răniții din România pe care am avut ocazia să îi îngrijesc au fost cei mai recunoscători pacienți pe care i-am avut vreodată. Îmi amintesc de persoane foarte calde, educate și optimiste”, adaugă medicul.

Eroul de la Colectiv care „poartă numele unuia dintre cei mai faimoși îngeri”

Una dintre poveștile răniților de la Colectiv pe care Serge Jennes spune că „le va păstra în minte pentru totdeauna” este cea a lui Pavlos Popovici, care abia împlinise 15 ani, înainte de incendiu.

În seara de 30 octombrie 2015, Pavlos a mers la concertul din clubul Colectiv împreună cu doi prieteni. Unul dintre ei – Mihai Popescu, tot în vârstă de 15 ani – în scaun cu rotile.

Pe el, Pavlos l-a salvat din foc. Mihai Popescu a suferit arsuri pe 35% din corp și a supraviețuit incendiului.

Pavlos Popovici a ajuns pe 7 noiembrie 2015 în Secția de Arși de la Bruxelles condusă de dr. Serge Jennes, cu arsuri pe 60% din suprafața corpului și infectat cu câteva bacterii foarte rezistente.

La aterizarea la Bruxelles, a făcut stop cardio-respirator și a fost resuscitat timp de 40 de minute.

Serge Jennes își amintește perfect, și astăzi, momentul când l-a văzut prima dată la București, apoi când l-a preluat la Bruxelles.

„Era într-o stare de sănătate atât de proastă, încât am fost îngrozit că l-am putea pierde.”

Pavlos a supraviețuit, iar medicul care l-a ajutat să trăiască spune despre el că este „un erou. A salvat viața unui prieten care era și el în club și era imobilizat în scaun cu rotile”.

Pavlos Popovici. Foto: Mircea Becherescu / Facebook

În plus, mai spune Serge Jennes, Pavlos „poartă numele unuia dintre cei mai faimoși îngeri”.

„Niciun stat european – poate cu excepția Germaniei – nu ar putea trata corect atât de multe victime”

După Colectiv, Serge Jennes a continuat să primească și să trateze în Belgia pacienți români cu arsuri grave. Cel mai recent în vara acestui an, când Lavinia Vlad a fost transferată la Centrul de Arși din Charleroi, unde lucrează acum medicul.

Spre deosebire de România, care nu are niciun centru pentru mari arși, Belgia are 6 centre, cu un total de 71 de paturi pentru victimele arsurilor – 41 pentru cazuri critice și 30 pentru pacienți cu îngrijire medie.

În cazul unui incendiu de dimensiunile celui din Colectiv, dr. Serge Jennes spune însă că „niciun stat european – poate cu excepția Germaniei – nu ar putea trata corect atât de multe victime”.

Inclusiv Belgia a fost nevoită să trimită 12 răniți cu arsuri grave în spitale din străinătate, după explozia unei conducte de gaz, în anul 2004.

Acum, medicul se bucură că, în lunile care urmează, în România va fi deschis, potrivit anunțului autorităților, primul centru pentru mari arși, la Timișoara.

Și adaugă că se bucură să vadă că „autoritățile europene au învățat lecțiile dezastrelor provocate de incendiul Colectiv din București. Astfel de tragedii se întâmplă în multe țări.”