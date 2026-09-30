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Actualitate

Comandamentul ONU: Coreea de Nord a încălcat armistițiul vechi de 73 de ani / Reacția Phenianului a venit prin vocea lui Kim Yo Jong

George Sîrbu
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Coreea de Nord a calificat miercuri drept „o farsă” ancheta sud-coreeană care a stabilit că Phenianul este responsabil pentru explozia unei mine în Zona Demilitarizată, în urma căreia au fost răniți soldați sud-coreeni, în timp ce Comandamentul ONU a afirmat că incidentul constituie o încălcare a armistițiului din Războiul Coreean.