Comandamentul ONU: Coreea de Nord a încălcat armistițiul vechi de 73 de ani / Reacția Phenianului a venit prin vocea lui Kim Yo Jong

Coreea de Nord a calificat miercuri drept „o farsă” ancheta sud-coreeană care a stabilit că Phenianul este responsabil pentru explozia unei mine în Zona Demilitarizată, în urma căreia au fost răniți soldați sud-coreeni, în timp ce Comandamentul ONU a afirmat că incidentul constituie o încălcare a armistițiului din Războiul Coreean .

Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a acuzat Seulul că încearcă să fabrice dovezi, după ce acesta a învinovățit Phenianul pentru explozia de săptămâna trecută, potrivit Reuters.

„Este un gest prea josnic și murdar, pe măsura triburilor din Coreea de Sud”, a declarat Kim într-un comunicat difuzat de agenția de presă de stat KCNA. „O astfel de farsă nu este deloc ceva nou”, a adăugat ea.

Ministrul apărării din Coreea de Sud a declarat marți că minele nord-coreene au provocat explozia și că se vor lua măsuri „corespunzătoare”. Kang Shin-chul a mai afirmat că, probabil, Coreea de Nord a amplasat minele în cadrul fortificării frontierei.

ONU: „Încălcare o Acordului de Armistițiu”

Coreea de Sud și Comandamentul ONU, care supraveghează armistițiul din Războiul Coreean, au anchetat explozia din 21 septembrie, în urma căreia trei membri ai personalului sud-coreean au fost răniți, dintre care doi grav, în timpul unei misiuni de recunoaștere în interiorul zonei demilitarizate (DMZ), care are o lățime de 4 km.

Comandamentul ONU a anunțat miercuri, într-un comunicat, că a desfășurat o anchetă comună la fața locului împreună cu armata sud-coreeană.

În cursul anchetei, echipa a identificat o altă mină antipersonal nord-coreeană activă pe partea sud-coreeană a Liniei de Demarcație Militară care traversează zona demilitarizată (DMZ), se arată în comunicat.

„Pe baza concluziilor anchetei, Comandamentul ONU a stabilit că a avut loc o încălcare a Acordului de armistițiu”, a declarat comandamentul, adăugând că abordează această încălcare prin intermediul mecanismelor de armistițiu stabilite.

Cele două Corei sunt, teoretic, încă în război după ce conflictul din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace.

Coreea de Nord desfășoară ample lucrări de fortificare

Kim Yo Jong a calificat drept „culmea impudenței” faptul că Coreea de Sud încearcă să fabrice „dovezi materiale” și a negat că trupele nord-coreene ar fi traversat Linia de Demarcație Militară în timp ce efectuau lucrări de construcție la frontieră.

Ea a afirmat că Phenianul nu a ascuns faptul că construiește bariere la frontieră și a descris lucrările ca fiind „o exercitare deplină a suveranității, fără nicio legătură cu vreun scop militar”.

Kim a acuzat, de asemenea, Coreea de Sud că provoacă tensiuni prin tragerea de focuri de avertisment sub pretextul că trupele nord-coreene ar fi trecut granița. Seul a declarat anterior că existau indicii potrivit cărora soldații nord-coreeni au trecut pentru scurt timp linia în timp ce efectuau lucrări de fortificare.

„Dacă un singur glonț lovește teritoriul nostru, trebuie să fie pregătiți pentru multe”, a spus Kim, avertizând că unitățile de frontieră nord-coreene vor răspunde imediat dacă forțele sud-coreene vor deschide focul cu muniție reală asupra trupelor sale.

Disputa survine în contextul în care Coreea de Nord continuă lucrările de fortificare a frontierei la scară largă, inclusiv ridicarea de bariere, construirea de drumuri și amplasarea de mine, după ce a redefinit Coreea de Sud ca un stat ostil separat, și nu ca un partener pentru o eventuală reunificare.

Expert: „Coreea de Nord construiește o narațiune”

Armata Coreei de Sud a cerut Coreei de Nord să-și ceară scuze și să oprească lucrările de fortificare a frontierei.

„Toată responsabilitatea pentru orice situație viitoare revine în întregime Coreei de Nord”, a declarat Kang Hyunwoo, un oficial al Statului Major General, într-un comunicat.

Kim Min-seok, liderul Partidului Democrat aflat la putere în Coreea de Sud, a îndemnat, de asemenea, Phenianul să-și ceară scuze.

Incidentul cu minele ar putea complica și mai mult eforturile președintelui sud-coreean Lee Jae Myung de a relua dialogul cu Coreea de Nord și de a reduce tensiunile militare de pe peninsulă.

Lim Eul-chul, profesor la Institutul de Studii din Extremul Orient al Universității Kyungnam, a afirmat că declarațiile lui Kim par, de asemenea, menite să creeze o justificare pentru viitoare represalii împotriva focurilor de avertisment sau a transmisiunilor sud-coreene în apropierea frontierei.

„Coreea de Nord construiește o narațiune conform căreia orice conflict viitor nu este rezultatul propriilor sale acțiuni, ci o reacție la provocările sud-coreene”, a spus Lim.