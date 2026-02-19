Sari direct la conținut
„Comandant suprem al canalizării”, insulta pentru care un parlamentar tunisian a ajuns la închisoare. Vizat a fost președintele țării

HotNews.ro
Președintele Tunisiei, Kais Saied, inspectând efectele inundațiilor din ianuarie 2026 Foto: Tunisian Presidency/APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un tribunal tunisian l-a condamnat pe parlamentarul Ahmed Saidani la 8 luni de închisoare pentru o serie de postări pe social media care-l ironizau pe președintele Kais Saied, decizie despre care opozanții spun că arată intensificarea represiunii împotriva criticilor regimului, notează Reuters.

Cândva un susținător al politicilor lui Saied împotriva opozanților politici, Saied a devenit un critic vocal, acuzându-l pe președinte că încearcă să monopolizeze luarea deciziilor, în timp ce-i lasă pe alții să poartă vina pentru problemele care apar.

Saidani a fost arestat în această lună după ce l-a ironizat pe președinte pe Facebook, descriindu-l „comandant suprem al apelor uzate și canalizării”.

„Aceasta este o încălcare a legii și un atac asupra instituțiilor. Cum poate Parlamentul să tragă la răspundere autoritatea executivă dacă recurge la o arestare ilegală din cauza unor opinii critice?”, a spus Bilel Mechri, un coleg din Parlament al lui Saidani.

Saidani a fost ales la finele anului 2022 în cadrul unor alegeri parlamentare cu o prezență foarte redusă, ce au urmat dizolvării de către Saied a precedentului parlament și a demiterii guvernului în 2021. De atunci, Saied guvernează prin decrete, ceea ce a făcut opoziția să reclame o lovitură de stat.

Cei mai mulți lideri ai opoziției, unii jurnaliști și critici ai lui Saied au fost arestați de când a preluat puterea. Organizațiile pentru drepturile omului susține că Saied a instaurat un regim personal și a transformat Tunisia într-o „închisoare în aer liber”.

În schimb, Saied susține că aplică legea și că încearcă „să curețe” țara.

