Comandantul armatei ruse susține că a început bătălia pentru încă un oraș important din Donbas

Valeri Gherasimov la un centru de comandă din regiunea Zaporojie, Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a declarat marți că trupele de invazie ale Moscovei în Ucraina avansează spre așa-numita „centură fortificată” din Donbas după ce anul acesta au cucerit 1.700 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, transmite Reuters.

Încă de la începutul invaziei pe scară largă declanșate în 2022, Rusia a urmărit să preia întreaga regiune industrială Donbas din estul Ucrainei, unde forțele Kievului au fost împinse înapoi către o linie fortificată de orașe, în lupte intense și de uzură.

Kievul a raportat, de asemenea, unele câștiguri recente în cel mai sângeros război din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al armatei ucrainene a declarat la mijlocul acestei luni că forțele Kievului au recâștigat controlul asupra a aproape 50 de kilometri pătrați din teritoriul său în martie.

„De la începutul acestui an, un total de 80 de localități și peste 1.700 de kilometri pătrați de teritoriu au intrat sub controlul nostru”, a declarat marți Valeri Gherasimov de la Moscova, într-o înregistrare video publicată de ministerul rus al apărării.

Reuters notează că nu a putut verifica informațiile de pe câmpul de luptă, în timp ce un purtător de cuvânt al Statului Major General al Ucrainei a declarat că nu va comenta această afirmație.

Însă hărți publicate pe rețelele de socializare de canale pro-ucrainene indică faptul că Rusia a preluat aproximativ 600 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei de la începutul lui 2026.

Generalul Gherasimov afirmă că luptele pentru Kosteantînivka au început

Gherasimov a spus că Gruparea de Sud a forțelor ruse de invazie atacă centura fortificată din Donețk, care include orașele Sloviansk, Kramatorsk și Kosteantînivka, și că trupele ruse se află la aproximativ 7–12 km de Sloviansk și Kramatorsk.

El a mai spus că unități ruse luptă deja în unele părți ale Kosteantînivka, un oraș industrial din regiunea Donețk care avea o populație de aproximativ 67.000 de locuitori înainte de începerea războiului.

Soldați ucraineni instalează plase anti-drone în Kosteantînivka în ianuarie 2026, FOTO: Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Gherasimov a afirmat de asemenea că forțele ruse avansează în regiunea Sumî din nordul Ucrainei și în Harkov, în nord-est, pentru a crea ceea ce el a numit o „zonă de securitate”.

Armata ucraineană a declarat marți că forțele sale au oprit două încercări ruse de înaintare în jurul unor sate din apropierea Sloviansk-ului în ultimele 24 de ore și că Moscova a efectuat 19 atacuri în apropiere de Kosteantînivka și în opt sate din jurul orașului.

Cât din teritoriul Ucrainei a ajuns sub controlul Rusiei

Forțele Kievului au mai afirmat că trupele rusești au încercat de cinci ori să spargă apărarea ucraineană în jurul mai multor localități de lângă granița cu Rusia din regiunea Harkov.

Potrivit estimărilor ruse, Rusia controlează aproximativ 90% din Donbas, circa 75% din regiunile ucrainene Zaporojie și Herson (sud) și porțiuni din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk.

Rusia controlează, de asemenea, Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014 după lupte declanșarea unui conflict separatist ce s-a extins apoi în Donbas. Peninsula de la Mărea Neagră este recunoscută internațional ca parte a Ucrainei de majoritatea țărilor.

Hărțile pro-ucrainene arată că Rusia controlează 116.793 de kilometri pătrați, adică 19,35% din Ucraina, însă înaintarea forțelor sale a încetinit anul acesta.