Comandantul armatei ruse revendică ofensive „pe toate fronturile”. Ce se întâmplă în Centura Fortărețelor din Ucraina

Trupele Moscovei se află la doar patru kilometri de periferia din estul orașului-fortăreață Sloviansk din Ucraina, pe care președintele rus Vladimir Putin vrea să îl controleze, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut de generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, într-un videoclip publicat joi de Ministerul rus al Aprărării.

Reuters a precizat că nu a putut verifica avansul revendicat de comandantul armatei ruse.

Sloviansk și Kramatorsk sunt cele două fortărețe ucrainene majore în Donețk și principalele obiective ale ofensivei ruse, întrucât ocuparea lor le-ar înlesni rușilor obținerea controlului total asupra regiunii din estul Ucrainei.

Donețk este parte a Donbasului, regiune cunoscută pentru minele sale de cărbune și industria grea. De la începerea invaziei în Ucraina în februarie 2022, Rusia încearcă să cucerească întreaga regiune Donbas.

Luhanskul, a doua regiune care face parte din Donbas, se află deja aproape complet sub controlul armatei ruse.

„Ofensive pe toate fronturile”

Presa rusă de stat a relatat tot joi că oficialul departamentului militar a mai susținut că forțele Moscovei desfășoară „ofensive pe toate fronturile” în Ucraina iar „ritmul ofensivei nu înregistrează nicio încetinire”.

„Grupările de trupe continuă să îndeplinească sarcinile operațiunii militare speciale. Ofensiva se desfășoară într-un ritm neîntrerupt pe toate direcțiile”, a declarat generalul în timpul vizitei sale la gruparea din sud, citat de TASS.

Armata rusă atacă din două direcții Centura Fortărețelor a Ucrainei, crucială pentru apărarea țării invadate, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.

Centura este o fâșie lungă de circa 50 de kilometri în care se află trei orașe aflate sub controlul Kievului: Sloviansk, Kramatorsk și Konstiantinivka.

Obiectivul armatei ruse

Conform celei mai recente evaluări făcute de think tankul american, cucerirea ei este obiectivul ofensivei de primăvară-vară 2026.

„Forțele ruse și-au intensificat eforturile de a avansa spre Sloviansk din direcțiile est și sud-est, în urma încercărilor nereușite de a ataca Sloviansk din nord-est, prin Lîman, la începutul ofensivei ruse de primăvară-vară 2026. Forțele ruse avansează, de asemenea, activ în Kostiantinivka, în sudul Centurii Fortărețelor, dar forțele ucrainene continuă să aibă o prezență limitată în așezare”, au apreciat analiștii de la ISW.

În același timp, soldații ruși continua să se infiltreze în și în jurul orașului Kostiantinivka, ca parte a campaniei mai ample de a cuceri Centura Fortărețelor din Ucraina și întreaga regiune Donețk, în timp ce forțele ucrainene continuă să dețină poziții în părțile de nord și nord-vest ale orașului, au mai evaluat experții.

Rusia a revendicat încă din iulie 2026 că a cucerit orașul Kostiantinivka, însă Institutul pentru Studiul Războiului spune că trupele Kievului încă dețin poziții în localitate.

„ISW continuă să evalueze că infiltrările și avansurile limitate în și în jurul orașului Kostiantinivka nu vor permite forțelor ruse să realizeze o străpungere operațională rapidă împotriva restului Centurii de Cetăți sau a întregii regiuni Donețk, chiar dacă forțele ruse vor cuceri în cele din urmă orașul”, a mai punctat think tankul american.

Între timp, forțele ruse au atacat puternic Slovianskul și în împrejurimile lui în ultimele luni pentru a degrada logistica și apărarea ucraineană înainte de operațiuni terestre în vederea cuceririi orașului. Pentru a permite avansul infanteriei, armata rusă se folosește de forțele aeriene pentru a ținti pozițiile ucrainene de pe linia frontului, a mai subliniat ISW.