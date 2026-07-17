Comandantul unei unități militare „își deconta adidaşi și tricouri” din banii Armatei. Precizările ministrului Apărării

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă (USR), a anunțat vineri că, în urma unor controale, a aflat mai multe nereguli la o unitate militară din Murfatlar, unde comandantul deconta diverse lucruri pentru el şi familia lui. Ofițerul a fost retras de la comanda unităţii militare.

„Avem o situaţie ridicolă, inacceptabilă, cu comandantul unităţii militare de la Murfatlar. Acolo era luată unitatea pur şi simplu la plăcerea şi confortul comandantului unităţii”, a declarat Radu Miruţă, vineri, într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.

Potrivit ministrului Apărării, comandantul și-a cumpărat bunuri pentru uz personal din banii Armatei și chiar i-a pus pe militarii din subordine să-i muncească în gospodărie.

„În urma sesizărilor pe care le-am primit şi am dispus control, s-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale adidaşi, trening, tricouri pentru dumnealui şi pentru familie, la contabilitatea unităţii. Punea militarii din cadrul unităţii la muncă în propria gospodărie: zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie”, a declarat Radu Miruţă.

„Am găsit 100 de litri de vin”

El a adăugat că acelaşi comandant primea de la subordonaţi și diverse produse alimentare.

„Le cerea militarilor să îi pregătească şi să îi servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea. Încasa bani cu chirie, deşi nu stătea în chirie. Pretindea şi primea de la subordonaţi produse alimentare în cantităţi mari. În momentul desfăşurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat pe diverse sortimente, kilograme de calcan, peşte şi o lipsă de 1.700 de litri de motorină”, a mai declarat Miruţă.

Miruță a decis retragerea comandantului la conducerea unităţii militare.

„Este clar că e incompatibil cu comanda unităţii, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unităţii, numirea unui alt ofiţer şi sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care acceptau să înregistreze în contabilitate astfel de produse personale”, a mai afirmat ministrul Apărării.