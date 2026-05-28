Comerțul engros a crescut cu 8,6% în martie față de acum un an. Tehnologia trage, alimentele scad

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a urcat cu 8,6% în martie 2026 față de martie 2025, potrivit datelor publicate joi de INS. Comerțul cu ridicata e un indicator anticipativ – ce se mișcă acum în comerțul engros ajunge pe raft sau în producție în săptămânile următoare.

E un semnal că activitatea comercială în amonte rămâne solidă, chiar dacă economia în ansamblu e în recesiune.

Cine crește și cine scade

Cel mai dinamic segment este echipamentul informatic și de telecomunicații – plus 29% față de aceeași lună a anului trecut. Comerțul specializat cu alte produse a avansat cu 21%, iar bunurile de consum non-alimentare cu aproape 13%.

La polul opus, comerțul nespecializat a scăzut cu 10,6%, iar produsele agricole brute cu 1,8%. Alimentele, băuturile și tutunul au crescut cu doar 1,1% – practic stagnare în termeni reali.

Pe primele trei luni ale anului, creșterea cumulată este de 2,3% față de T1 2025 – modestă, dar pozitivă. Și aici tabloul e același: tehnologia și intermedierile comerciale cresc cu circa 9%, în timp ce alimentele și agricultura sunt pe minus.

De ce contează

Faptul că tehnologia și bunurile de consum cu valoare adăugată mai mare conduc creșterea e un semnal pozitiv pentru o economie care încearcă să urce în lanțul valoric.

Semnalul negativ vine din sectorul agroalimentar, care pierde teren trimestru după trimestru – o evoluție care merită urmărită, mai ales în contextul în care România importă din ce în ce mai mult din ce consumă.