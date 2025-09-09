Comerțul paralel de medicamente: puntea care menține echilibrul în sănătatea europeană, chiar și în contextul unei piețe fragmentate

În timp ce piața unică europeană promite acces egal la bunuri și servicii, realitatea din sistemele naționale de sănătate este mult mai complexă. Indisponibilitatea unor medicamente, tratamentele procurate cu întârziere sau prețurile care pun presiune pe pacienți și bugete publice sunt explicate de un fapt mai puțin vizibil, însă esențial: piața europeană a medicamentelor este profund fragmentată.

De la diferențele de preț între state membre, până la strategiile comerciale ale producătorilor sau politicile locale de rambursare, toate aceste variabile creează un peisaj inegal în ceea ce privește accesul pacienților la tratamente. Însă în mijlocul acestei instabilități există un mecanism puțin cunoscut publicului larg, dar cu un impact concret, dovedit și măsurabil: comerțul paralel de medicamente.

O soluție legală, europeană și eficientă

Comerțul paralel nu este o practică de margine. Este un instrument reglementat, care funcționează pe baza principiilor fondatoare ale Uniunii Europene, în special, libera circulație a mărfurilor. Mai exact, presupune achiziționarea legală de medicamente originale dintr-un stat membru UE unde acestea sunt mai ieftine sau disponibile în cantități mai mari și distribuirea lor către alt stat membru unde aceleași medicamente sunt fie indisponibile, fie semnificativ mai scumpe.

Este același produs, aceiași calitate, același producător, doar traseul comercial este diferit. Iar în spatele acestei diferențe se află beneficii clare: acces îmbunătățit pentru pacienți, continuitate în aprovizionare pentru farmacii și spitale și presiune pozitivă asupra prețurilor din sistemele de sănătate.

Europa – aceeași legislație, acces diferit

Uniunea Europeană are o legislație comună în ceea ce privește siguranța și calitatea medicamentelor, dar nu și în privința politicilor de preț, rambursare sau lansare comercială. Astfel, același tratament poate ajunge pe piață într-un stat în câteva săptămâni, în altul după luni de întârziere, sau poate niciodată.

Mai mult, diferențele de preț pot fi considerabile. De ce? Din cauza modului în care este reglementată piața internă, al intereselor comerciale ale producătorului sau pur și simplu din lipsa unei cereri percepute la amplitudinea reală.

În acest scenariu, comerțul paralel intervine ca un factor natural de echilibru. Atunci când un medicament este disponibil în cantități mari într-un stat, dar lipsește în altul, distribuitorii autorizați pot transfera rapid stocurile acolo unde este cea mai mare nevoie, totul în deplin acord cu legislația europeană.

Lecțiile Europei: stabilitate prin cooperare

Danemarca este un exemplu care merită atenție. Aproximativ 30% din medicamentele disponibile în această țară provin din comerț paralel. Nu este o excepție, ci o parte integrantă a strategiei naționale de sănătate În Germania, comerțul paralel nu este doar permis, ci încurajat activ: farmaciile au obligația de a elibera un procent minim din medicamentele lor prin acest canal. Beneficiile sunt clare, peste 2,8 miliarde euro economisiți anual pentru sistemul de sănătate, bani reinvestiți în tratamente, tehnologii și personal.

Țări precum Olanda, Suedia, Irlanda și Polonia au integrat deja acest mecanism în mod inteligent. Fie prin cote minime, fie prin politici de rabat comercial sau discount financiar, comerțul paralel a devenit parte dintr-o logică funcțională: aceea de a proteja accesul la sănătate, dar și sustenabilitatea sistemului public.

În 2018, doar patru state, Germania, Danemarca, Suedia și Polonia, au raportat economii cumulate de peste 3 miliarde de euro datorită folosirii medicamentelor din comerț paralel. Aceste cifre nu sunt doar contabile. Ele înseamnă spitale dotate mai bine, pacienți tratați la timp și tratamente oferite fără eforturi financiare insurmontabile.

România: un potențial ignorat

România se confruntă constant cu sincope în aprovizionarea cu medicamente. Lista produselor esențiale care dispar temporar din farmacii este recurentă, iar lipsa unor tratamente recurente devine un obstacol real pentru mulți pacienți.

Începând cu 2015, seria măsurilor administrative, de altfel nefondate pe o nevoie reală a pieței sau a sistemului de sănătate, a condus la o reducere semnificativă a portofoliului de medicamente disponibile în țara noastră. Cu efecte în special în rândul tratamentelor generice cu preț redus, farmaciile din România vând cu peste 700 de medicamente mai puțin comparativ cu acum 10 ani.

Pe de altă parte, există medicamente aprobate în alte state europene, perfect sigure, care nu sunt disponibile deloc în România, fie pentru că nu au fost depuse dosarele de autorizare, fie pentru că nu sunt considerate profitabile.

Comerțul paralel oferă o punte pentru soluționarea acestei discrepanțe. România poate importa rapid produse autorizate deja în UE, exact în aceleași condiții de siguranță și calitate. Poate obține tratamente la prețuri mai mici. Poate evita discontinuitățile periculoase pentru pacienții cu boli cronice sau rare. Mai mult, integrarea acestui model în strategia de sănătate ar putea deveni un instrument bugetar solid. Nu doar pentru a reduce costurile, ci pentru a planifica investițiile acolo unde este cu adevărat nevoie.

Mai mult decât o opțiune – o nevoie reală

Aici nu vorbim despre o soluție teoretică. Vorbim despre un mecanism care funcționează deja în toată Europa. Care a demonstrat că poate aduce stabilitate, acces și echitate. România nu are nimic de pierdut, ci totul de câștigat. Avem deja cadrul european, avem legislația, avem exemplele. Ceea ce lipsește este voința de a integra acest mecanism în mod funcțional și predictibil în politicile publice din sănătate.

ADEM România: promovăm accesul real la tratamente

Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente, ADEM România este vocea autorizată care susține comerțul paralel ca parte legitimă și necesară a pieței farmaceutice. Membri ai Affordable Medicines Europe, reprezentăm un sector care acționează legal, reglementat și în interesul direct al pacienților.

Credem într-o Europă în care tratamentele nu depind de codul poștal al pacientului. Credem că accesul echitabil la medicamente nu trebuie să fie un privilegiu, ci o garanție. Iar comerțul paralel este una dintre cele mai directe căi pentru ca această garanție să devină realitate.

Despre ADEM România

ADEM este membră a asociației Europene Affordable Medicines Europe (fosta EAEPC) din 2016 și reunește până în prezent noua companii membre. La nivel European, Affordable Medicines Europe înglobează peste 100 de companii din 23 de țări aparținând Spațiului Economic European (SEE). Misiunea ADEM este de a proteja libera circulație a medicamentelor, precum și de a contracara orice încercare de a limita libertatea de alegere a consumatorului prin intermediul modelelor de tranzacționare. ADEM consideră că liberul schimb va conduce la îmbunătățirea standardelor de sănătate prin furnizarea de medicamente inovatoare la costuri mai mici, astfel beneficiind sistemele legale de sănătate, alți plătitori de terță parte, publicul atât ca pacienți și contribuabili, precum și asistarea UE pentru atingerea obiectivului unei piețe unice interne.

Articol susținut de ADEM România