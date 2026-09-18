Comisarul european pentru migrație: Imaginile cu migranții din Ceuta „alimentează extrema dreaptă”, deși numărul sosirilor ilegale în UE este în scădere 

Imaginile cu migranții care au intrat în enclava spaniolă Ceuta au alimentat sprijinul pentru partidele de extremă dreapta, în pofida scăderii semnificative a numărului de sosiri ilegale în Europa, pe fondul înăspririi politicilor privind migrația, a declarat vineri comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, potrivit Reuters.

Peste 72.000 de persoane au intrat în enclava spaniolă din Maroc la sfârșitul lunii iulie, deși cei mai mulți au părăsit ulterior teritoriul. Potrivit estimărilor Spaniei, aproximativ 12.000 de migranți au rămas în mica enclavă, inclusiv minori.

„Numărul lor este în scădere, însă imaginile din Ceuta eclipsează, desigur, progresele înregistrate și datele și cifrele reale”, a declarat Brunner.

El a spus că aceste imagini „alimentează extrema dreaptă”, motiv pentru care „este atât de important să îi returnăm pe acești oameni cât mai repede posibil, pentru a arăta că avem situația sub control”.

Întrebat despre propunerea făcută miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind un cadru de urgență menit să prevină fluxurile masive de migranți „orchestrate și folosite ca armă”, Brunner a spus că detaliile vor fi discutate la următoarea reuniune a Consiliului UE, la care participă statele membre.

„Dar, înainte de toate, trebuie să punem în aplicare sistemul asupra căruia am convenit deja”, a adăugat el.

Sentimentele anti-imigrație au rămas o forță politică importantă în Europa după ce, în 2015, peste un milion de persoane, multe dintre ele sirieni care fugeau din calea războiului, au ajuns în Uniunea Europeană. Valul de migrație a contribuit la creșterea sprijinului pentru partidele naționaliste și de extremă dreapta și a determinat numeroase guverne să adopte politici mai stricte, axate pe descurajarea migrației și returnarea migranților.

Brunner a apărat, de asemenea, decizia Comisiei Europene de a facilita discuțiile dintre statele UE și reprezentanții talibanilor, în condițiile în care guvernele europene caută modalități de a-i returna în Afganistan pe cetățenii afgani condamnați pentru infracțiuni în Europa. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat această inițiativă, susținând că ea conferă legitimitate autorităților islamiste de la Kabul, îi expune pe afgani unor riscuri și subminează valorile fundamentale ale UE.

„Cred că, înainte de toate, este vorba despre securitatea Europei și despre securitatea cetățenilor europeni”, a declarat Brunner, întrebat cum se poate asigura Uniunea că persoanele deportate în Afganistan nu vor fi persecutate sau supuse unor abuzuri.