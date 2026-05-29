„Inacceptabil”. Bruxellesul a răbufnit la adresa Turciei din cauza „sensibilităților naționale” față de un stat UE pe care Ankara nu îl recunoaște

Wopke Hoekstra, șeful dosarului climatic, afirmă că Ankara trebuie să lase deoparte sensibilitățile naționale, având în vedere că va găzdui COP31 în acest an.

Comisia Europeană a criticat dur Turcia, joi, pentru excluderea Ciprului de la reuniunile pregătitoare pentru conferința ONU privind clima din acest an, calificând comportamentul Ankarei drept „inacceptabil”, scrie Politico.

Guvernul turc – care va găzdui summitul COP31 la Antalya în noiembrie – a exclus Ciprul de la mai multe reuniuni informale de pregătire în ultimele luni.

Ankara refuză sau ignoră, de asemenea, solicitările de întâlniri bilaterale trimise de Cipru, în ciuda faptului că Nicosia reprezintă în prezent toate cele 27 de guverne ale UE, întrucât deține președinția rotativă a Consiliului European în prima jumătate a acestui an, potrivit diplomaților europeni.

„Este inacceptabil și nu vom accepta acest lucru. Fie negociați cu toate cele 27 de state, fie cu niciunul”, a declarat joi, pentru publicația de la Bruxelles, Wopke Hoekstra, comisarul european pentru Climă.

El a adăugat: „Dacă doriți să găzduiți un eveniment internațional, acest lucru prevalează asupra oricăror sensibilități naționale pe care le-ați putea avea”.

Ankara nu recunoaște Republica Cipru ca stat suveran.

Turcia nu are relații diplomatice cu Republica Cipru, stat membru al UE recunoscut la nivel internațional ca singurul guvern legitim al întregii insule.

În schimb, Turcia este singura țară din lume care recunoaște ca independent nordul insulei, controlat de ciprioții turci. Insula este, de fapt, divizată încă din 1974, când Turcia a invadat-o ca ripostă la o lovitură de stat susținută de Grecia.

Comisia a abordat această problemă și în cadrul unei conferințe de presă de joi.

„Am precizat clar că excluderea unui stat membru al Organizației Națiunilor Unite din procesul de pregătire a conferinței ONU privind schimbările climatice COP31 nu este acceptabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului comunitar, Anna-Kaisa Itkonen.

„Turcia ne-a asigurat că Cipru nu va fi exclus din viitoarele reuniuni pregătitoare pentru COP31”, a adăugat ea.