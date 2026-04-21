Comisarul pentru Apărare spune ce trebuie să facă UE după ce SUA și-au consumat multe din resursele militare în războiul din Iran. „Suntem mult depășiți de Rusia aici”

Statele Unite nu mai pot aproviziona militar Ucraina, întrucât și-au consumat semnificativ din stocurile de arme și muniții în războiul împotriva Iranului, prin urmare Europa trebuie să-și crească producția de armament pentru a susține Ucraina în războiul cu Rusia, a declarat marți comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, citat de agențiile EFE și Agerpres.

„Industria americană de apărare va avea nevoie de câțiva ani – trei sau patru – pentru a completa aceste rezerve. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe propria noastră producție” militară în UE, a afirmat Kubilius într-un interviu acordat rețelei de agenții europene de presă European Newsroom.

Uniunea Europeană a achiziționat până în prezent din SUA circa 40% din armamentul său, incluzând aici sisteme cheie precum bateriile antiaeriene Patriot și rachetele pentru aceste baterii furnizate Ucrainei prin programul PURL („Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”), inițiativa NATO prin care țări europene cumpără din SUA arme și muniții pentru Ucraina.

„Noi depindem considerabil de serviciile americane: date spațiale, transport aerian greu, realimentare în zbor, sisteme de comandă și control, printre altele”, a semnalat comisarul european Andrius Kubilius.

„Marea noastră problemă este că în continuare suntem mult depășiți în producție de Rusia”, a remarcat mai departe comisarul lituanian. De exemplu, a indicat el, Rusia a produs anul trecut circa 1.200 de rachete de croazieră și aproximativ 1.000 de rachete balistice, față de zero rachete balistice și mai puțin de 300 de rachete de croazieră fabricate de statele UE în aceeași perioadă.

Comisarul european a recunoscut că a luat aceste date de pe ChatGPT: „Nu știu cât de precise sunt, dar cum nimeni nu le dezminte, atunci eu le folosesc”, a spus el.

„Imprevizibilitatea este acum norma, dar am avut timp să ne adaptăm la stilul lui Donald Trump”

Cât despre viitorul NATO, același comisar european a menționat că pleacă de la „scenariul de bază” conform căruia Statele Unite vor continua să conducă Alianța, deși „imprevizibilitatea este acum norma”. „Am avut timp suficient pentru a ne adapta” la stilul președintelui american Donald Trump, care, deși generează „neînțelegeri și multă confuzie”, aduce și „beneficii uneori”.

Pentru a susține capacitățile militare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, comisarul european Andrius Kubilius a indicat drept principal instrument european împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, sumă din care 60 de miliarde de euro vor fi destinate apărării, iar Kievul va rambursa acest împrumut numai dacă Rusia îi va plăti „reparații de război”, altfel va fi plătit de statele UE, cu excepția Ungariei, Cehiei și Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Fragmentarea industriei europene de apărare a generat „probleme psihologice și structurale care nu sunt ușor de depășit”, o dificultate pe care UE nu-și mai poate permite să o ignore, a mai spus comisarul european pentru apărare.