Comisia Europeană a avertizat oficial Italia privind „puterea de aur” din sectoarele strategice

Comisia Europeană a transmis vineri un avertisment oficial către guvernul italian, potrivit căruia așa-numita „putere de aur” ale acestuia asupra unor tranzacții de preluare ar putea încălca legislația UE, în contextul în care Bruxellesul încearcă să împiedice statele membre să obstrucționeze consolidarea sectorului bancar, potrivit Reuters.

Italia a creat respectivele puteri pentru protejarea interesului național în sectoare strategice precum apărarea și telecomunicațiile. Italia este una dintre numeroasele țări din UE care au aplicat această legislație și în sectorul bancar.

„Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la așa-numita legislație privind „puterea de aur”, care acordă guvernului italian prerogative largi de a revizui, bloca sau impune condiții asupra tranzacțiilor corporative din sectorul bancar”, a spus Comisia Europeană într-un comunicat.

Banca italiană UniCredit a dat vina pe intervenția guvernului pentru decizia sa de a renunța la oferta de preluare a creditorului mai mic Banco BPM.

Vineri, ministrul economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că Roma va răspunde obiecțiilor UE în forurile corespunzătoare și va elabora un proiect de propunere legislativă pentru a clarifica situația și a depăși obiecțiile.

„Suntem convinși că acest lucru ne va permite să stabilim un cadru comun de competențe”, a spus el într-un comunicat.

Reuters a scris în octombrie că Italia este gata să aducă unele modificări regulilor sale privind puterea de aur, fără a le altera radical.

Principala preocupare a Romei este menținerea principiului, confirmat de unele hotărâri judecătorești italiene, potrivit căruia guvernul are dreptul să apere interesul național în chestiuni comerciale.

