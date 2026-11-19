Atacul a provocat o întrerupe de până la 10 zile a unor sisteme informatice, inclusiv cele de resurse umane, a dezvăluit publicația Politico.

Comisia Europeană a fost ținta unui atac cibernetic de amploare care ar fi putut compromite cantități mari de date cu caracter personal.

„Comisia consideră că a reușit să limiteze în mare parte atacul, dar amploarea exactă a eventualelor pagube rămâne neclară”, a declarat pentru Politico un oficial al UE.

„Este posibil ca sistemele să revină treptat la funcționare. Răspunsurile durează puțin mai mult”, a spus acesta.

Politico a precizat că mai multe sisteme, inclusiv cele de resurse umane pentru fișele de salariu și gestionarea timpului de lucru, precum și un sistem pentru rambursările medicale, au fost scoase din funcțiune pe durata întreruperii, care a durat aproximativ 10 zile.

„Comisia Europeană a luat măsurile necesare ca răspuns la o campanie cibernetică detectată”, a declarat pentru publicație purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier.

„Au fost vizate sisteme individuale și, conform practicii noastre standard, am informat persoanele în cauză”, a spăus oficialul.

Comisia a convocat organismul său intern de gestionare a crizelor la cel mai înalt nivel pentru o ședință de urgență privind incidentele cibernetice, a precizat Politico.

Comisara pentru tehnologie, Henna Virkkunen, i-a informat miercuri pe ceilalți comisari, a adăugat publicația.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice sau întreruperi de servicii de amploare la nivel mondial din ultimele zile, printre care se numără perturbări care au afectat Microsoft, marile bănci americane și Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite (NSA), precum și un atac cibernetic care a vizat site-uri web populare, precum cele ale Air France, BBC și Zoom.