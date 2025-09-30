Comisia Europeană are o strategie pentru a ocoli veto-ul Ungariei și pentru a începe efectiv negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova

Comisia Europeană se pregătește să înceapă procedurile tehnice pentru a avansa negocierile de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la UE, în ciuda blocajului impus de Ungaria, scriu Financial Times și Politico. Acordul Ungariei – și al tuturor statelor membre – va fi totuși necesar pentru încheierea capitolelor de negociere.

Comisia Europeană a propus modificarea regulilor pentru negocierile de aderare, pentru a ocoli veto-ul prim-ministrului maghiar Viktor Orbán.

Președintele Consiliului European António Costa promovează în același timp un plan care ar permite deschiderea unor capitole de negociere cu o majoritate calificată, în loc să se aștepte aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de membri.

Kievul a depus cererea de aderare în 2022, la câteva săptămâni după invazia rusă pe scară largă, fiind urmat în scurt timp de Republica Moldova.

Ambele țări au început oficial negocierile de aderare la UE anul trecut, dar Ungaria s-a opus de atunci următorilor pași: deciziile unanime ale celor 27 de membri ai blocului de a deschide oficial așa-numitele „capitole” de negociere pentru a alinia legislația celor două țări cu normele UE în domenii care variază de la energie la concurență și statul de drept.

Discuții tehnice

Ce propune acum Comisia Europeană este ajustarea propriilor norme pentru a ocoli veto-ul lui Orbán, cu scopul de a începe lucrările tehnice în mai multe domenii, chiar și în absența unei decizii oficiale de deschidere a negocierilor în aceste domenii, au declarat oficialii, scrie Financial Times.

Liderii UE vor discuta această chestiune în cadrul reuniunii de miercuri de la Copenhaga, înainte de a fi însoțiți joi de alți lideri din țările vecine, inclusiv Ucraina și Republica Moldova.

Taras Kacika, viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană, a declarat că Kievul speră să convingă Budapesta să permită continuarea negocierilor, având în vedere că decizia finală de a permite unei țări să adere la blocul comunitar necesită în continuare unanimitate și este o „chestiune politică”.

„Între timp, însă, avem și apreciem foarte mult oferta instituțiilor UE și a altor state membre de a continua lucrările tehnice în cadrul grupurilor”, a declarat Kacika pentru Financial Times.

Acest lucru ar permite Kievului și Chișinăului să avanseze în ceea ce privește reformele, alinierea reglementărilor și pregătirea instituțională. Odată ce Ungaria ar fi dispusă să ridice veto-ul, formalitățile ar putea fi accelerate.

Riscuri și semne de întrebare

Planul nu este lipsit de riscuri. Această abordare ar putea să fie mai puțin eficientă în motivarea Ucrainei și Republicii Moldova, care vor trebui să întreprindă reforme politice uneori dureroase fără a avea o recunoaștere publică a eforturilor lor.

Dar alternativa, și anume oprirea completă a reformelor, riscă să fie și mai gravă, au afirmat oficialii.

„Oficialii de la Kiev ne spun că până și soldații de pe linia frontului sunt conștienți de lipsa progreselor tehnice la Bruxelles”, a declarat un diplomat al UE implicat în discuții.

Un înalt oficial moldovean a declarat pentru FT că se află, de asemenea, în discuții cu Comisia și că susține în mare măsură continuarea lucrărilor tehnice fără o decizie formală de deschidere și închidere a capitolelor de negociere.

António Costa, președintele Consiliului European care reprezintă liderii UE, urmărește o abordare diferită, care ar implica modificarea regulilor privind procesul de negociere, astfel încât grupurile de capitole să poată fi deschise de o majoritate a țărilor UE, scrie Politico.

Însă această modificare necesită sprijin unanim, inclusiv din partea Ungariei, și este considerată puțin probabilă, au declarat oficialii, menționând că închiderea capitolelor ar necesita în continuare unanimitate.

„(Costa) a discutat cu mulți lideri și nu este un secret că încearcă să facă acest lucru. Dar nu există nicio garanție”, a declarat unul dintre oficialii implicați în discuțiile lui Costa.