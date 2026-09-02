Comisia Europeană cere explicații privind „amendamentul Fritz”. Avertisment legat de ultimele plăți din PNRR

Comisia Europeană a trimis autorităților române o scrisoare în care cere clarificări detaliate privind noua Legea ANI, cu amendamentul care-l vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Potrivit G4Media, răspunsul primit de la București va fi luat în calcul la evaluarea ultimelor cereri de plată prin PNRR trimise de către guvernul român.

Scrisoarea a fost trimisă de către Ana Gallego, șefa Direcției Generale JUST din cadrul Comisiei Europene. Autoritățile de la București au termen două săptămâni pentru a răspunde scrisorii.

Care sunt clarificările așteptate de Bruxelles

Interesul Comisiei este legat în mod special de amendamentul care prevede încetarea de drept a mandatelor la doar o lună de la promulgare pentru persoanele vizate de fostele decizii de incompatibilitate sau conflict de interese, printre care se află și președintele USR Dominic Fritz, care riscă să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei.

În scrisoare, Executivul europen cere detalii privind compatibilitatea legii cu principiile generale ale dreptului european, precum securitatea juridică, proporționalitatea și neretroactivitatea. Astfel, Bruxelles-ul vrea să afle dacă este respectat principiul prin care nimeni nu poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași faptă. De asemenea, autorităților române li se cere să precizeze dacă există căi de atac la decizia de pierdere a mandatului.

Comisia avertizează că, în funcție de răspuns, vor exista consecințe care vizează evaluarea cererilor de plată prin PNRR pe care România le va transmite.

Potrivit documentului consultat de G4Media, clarificările cerute de la Bruxelles vizează șapte chestiuni:

Cadrul juridic anterior și încetarea mandatului Raportarea la principiul ne bis in idem Justificarea încetării automate a mandatului Analiza circumstanțelor individuale și impactul concret Natura juridică a măsurii și caracterul penal Posibilitatea excluderii măsurii în cazurile minore Dreptul la o cale de atac

Nicușor Dan a promulgat legea, dar a cerut modificare ei

Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate a fost promulgată de Nicușor Dan, vineri, la câteva ore după ce a ajuns la Palatul Cotroceni.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan printr-un comunicat de presă.

El susținea că dacă nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR, „ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”.

„Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, adaugă șeful statului.

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuia să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii.

În plus, el cerea parlamentarilor că în sesiunea de toamnă, care începe pe 1 septembrie, să reia dezbaterile cu privire la legea integrității. „Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, încheia Nicușor Dan.

Ce este „amendamentul Fritz”

De asemenea, „amendamentul Fritz” care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele, a rămas în lege, deși USR a încercat de mai multe ori să-l elimine.

„Persoanelor faţă de care până la data intrării în vigoare a prezentei legi s-a constatat (în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezenței legi”, spune amendamentul introdus de PSD și trecut cu voturile AUR.

Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.