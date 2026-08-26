Legea integrității, acum la votul final al Senatului, cu amendamentul care îl lasă pe Fritz fără mandat

Senatorii votează miercuri noua lege a integrității, în care a fost păstrat amendamentul care îl lasă fără mandat pe Dominic Fritz. În dezbaterile din Camera Deputaților, dar și în cele din Senat, USR și AUR au votat pentru respingerea legii, întoarse în Parlament de Curtea Constituțională.

După ce a primit aviz favorabil cu majoritatea voturilor din comisia juridică de la Senat, proiectul de reformă a Agenției Naționale de Integritate ajunge la ultimul vot din Parlament – plenul Senatului.

12:25

A început plenul Senatului în care se va da votul final pe legea integrității.

USR a depus deja un nou proiect, care nu conține „amendamentul Fritz” și speră ca varianta dezbătută acum să fie respinsă, astfel încât noua formă a legii să intre pe circuitul parlamentar.

Pentru a fi respins de senatori, e nevoie ca și cei de la AUR, și cei de la PNL, și cei de la USR să voteze „împotrivă”.

În comisie, AUR a votat alături de USR împotriva unui amendament depus de senatoarea PACE Cosmina Cerva care prevedea eliminarea fișelor publice privind interesele financiare, practic noua formă prin care date din declarațiile de avere și de interese pot fi făcute publice.

Liderul senatorilor USR, a declarat miercuri, după ședința comisiei juridice, că speră ca și PNL să voteze împotriva, deși în comisie o parte dintre liberali au votat abținere, iar restul „pentru”.

Ce prevede noua lege

Proiectul legii integrității care este dezbătută în aceste zile de parlamentari introduce „fișele publice privind interesele financiare”, care vor înlocui declarațiile de avere și de interese care până în mai 2025 erau publice.

Aceste fișe nu vor conține însă toate datele din declarațiile de până acum. De exemplu, în cazul în care un parlamentar, de exemplu, are 5 apartamente, 3 terenuri și două mașini, ANI va publica în fișă doar intervalul în care se încadrează sumele cumulate ale tuturor bunurilor. Practic, niște praguri valorice care încep de la 1-25 de mii de euro, până la peste 500 de mii de euro.

Fișele nu vor arăta nici denumirea societății la care un demnitar deține acțiuni, de exemplu, țara în care are sediul societatea și modalitatea prin care au fost obținute acele participații sau acțiuni.

De asemenea, „amendamentul Fritz” care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele, a rămas în proiect.

Practic, dacă legea va fi promulgată de președinte cu acest amendament, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuie să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii