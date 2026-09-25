Comisia Europeană cere României transpunerea integrală a mai multor directive UE. Ce prevăd acestea

Comisia Europeană a trimis vineri României și altor state membre UE scrisori de punere în întârziere pentru netranspunerea integrală în legislația națională a unor dispoziții din directivele europene.

Noile norme privind organizarea pieței de energie electrică

Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere României și altor 17 state, pentru că nu au comunicat transpunerea integrală a noilor norme privind organizarea pieței de energie electrică referitoare la libera alegere a furnizorului și dreptul la partajarea energiei, prevăzute de Directiva (UE) 2024/1711, informează Agerpres.

Celelalte state avertizate sunt Belgia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, Finlanda și Suedia.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, Directiva (EU)2024/1711 modifică fostele Directive privind electricitatea (Directivele UE 2018/2001, 2018/2001 și 2019/944), obiectivul fiind îmbunătățirea organizării pieței energiei electrice a Uniunii Europene.

Statele membre trebuiau să notifice transpunerea prevederilor privind libera alegere a furnizorului (Articolul 4 modificat) și dreptul de a partaja energia (noul Articol 15a) până în 17 iulie 2026. Aceste prevederi sunt menite să consolideze poziția consumatorilor pe piața de energie electrică prin extinderea capacității acestora de a alege și de a schimba furnizorii, prin accesul la oferte mai competitive și inovative și prin participarea mai activă în sistemul energetic. Până acum, 18 state membre nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a acestor prevederi.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea de scrisori de punere în întârziere acestor state membre. Ele au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Executivul comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit o scrisoare de punere în întârziere.

Normele privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate

Tot vineri, Comisia Europeană a trimis României și altor 25 de state membre scrisori de punere în întârziere pentru netranspunerea integrală a Directivei UE reformulate 2024/1788 privind hidrogenul și gazele decarbonizate, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Celelalte state vizate sunt: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia.

Potrivit sursei citate, Directiva fost adoptată în 2024 ca parte pachetului UE privind hidrogenul și gazele decarbonizate, care include de asemenea Regulamentul UE 2024/1789. Noua Directivă și Regulamentul actualizează normele privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate din UE stabilite în Directiva 2009/73/EC și Regulamentul 715/2009. Ele introduc de asemenea cadrul de reglementare pentru infrastructura de hidrogen. Reglementările sunt menite să faciliteze absorbția de gaze regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv hidrogen, asigurând în același timp securitatea aprovizionării și accesibilitatea prețului la energie pentru toți cetățenii UE.

Statele membre trebuiau să notifice transpunerea Directivei în legislația națională până în 5 august 2026. Până acum, doar Italia a comunicat până la termenul limită transpunerea integrală.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea de scrisori de punere în întârziere restului celor 26 state membre. Ele au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Executivul comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit o scrisoare de punere în întârziere.

Directiva privind combaterea spălării banilor

Comisia a mai anunțat vineri că a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere unui grup de 18 state membre, inclusiv României, pentru că nu au notificat complet măsurile naționale de transpunere a anumitor dispoziții din a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor (AML), Directiva UE 2024/1640.

Potrivit CE, au fost trimise scrisori de punere în întârziere și Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Ciprului, Lituaniei, Luxemburgului, Olandei, Austriei, Poloniei, Portugaliei și Finlandei.

Directiva permite statelor membre să furnizeze acces la registrele de evidență a beneficiarilor reali autorităților competente, autorităților de reglementare, entităților raportoare și persoanelor cu un interes legitim. A șasea Directivă AML reglementează probleme organizaționale și instituționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Statele membre trebuiau să transpună o parte importantă din Directiva UE 2015/849, și în special articolele 11, 12, 13 și 15, până în 10 iulie 2026.

Implementarea graduală a celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor este esențială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al UE și pentru ca toate statele membre să aplice eficient reglementările privind combaterea spălării banilor. Încrederea investitorilor și a publicului general în piețele financiare depinde în mare măsură de acuratețea sistemului de raportare, care asigură transparența în structurile privind beneficiarii reali și controlul ale societăților, susține CE. Informațiile clare și la zi privind beneficiarii reali sunt de asemenea cruciale pentru organele de aplicare a legii.

Până acum, 18 state membre nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a acestor prevederi.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea de scrisori de punere în întârziere acestor state membre. Ele au acum la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile Executivului comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit o scrisoare de punere în întârziere.