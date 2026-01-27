Comisia Europeană continuă să „adune date” privind interferența TikTok în alegerile anulate din România. „Investigațiile, încă în desfășurare”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește înaintea unei moțiuni împotriva CE, pe 6 octombrie 2025, la Parlamentul European din Strasbourg, estul Franței. FOTO: Pascal Bastien / AP / Profimedia

Europarlamentarii USR Vlad Voiculescu și Dan Barna au primit un răspuns din partea șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legat de ancheta deschisă privind interferențele TikTok în alegerile anulate din România, din decembrie 2024, adică în urmă cu mai bine de un an. Instituția a transmis că încă colectează „fapte și date de la toate părțile implicate”, transmite USR, într-un comunicat.

Vlad Voiculescu și Dan Barna spun că reacția Comisiei Europene „rămâne inacceptabil de lentă”:

„Deși Comisia confirmă că investigațiile împotriva platformelor online rămân deschise, cei doi europarlamentari atrag atenția asupra lentorii procedurilor europene, care vin să constate fapte la mult timp după ce procesele electorale au fost deja afectate”, conform unui comunicat de presă transmis de USR.

În răspunsul primit de către europarlamentarii USR se precizează că instituția condusă de Ursula von der Leyen „rămâne pe deplin angajată în aplicarea riguroasă a obligațiilor Actului privind serviciile digitale (DSA)”: „Totodată, documentul confirmă explicit faptul că investigațiile sunt încă în desfășurare, Comisia colectând în prezent fapte și date de la toate părțile implicate și revizuind dovezile disponibile”.

Ce spune Ursula von der Leyen

În mesajul transmis de Ursula von der Leyen despre alegerile din România, văzut de HotNews, președinta Comisiei Europene spune că instituția pe care o conduce „a monitorizat îndeaproape” ce schimbări a făcut TikTok după alegerile din 2024 „pe durata alegerilor din România din mai 2025”.

„În România, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, a organizat în martie 2025 o masă rotundă electorală și un test de stres, reunind autorități naționale, platforme online și organizații ale societății civile. Aceste întâlniri au facilitat schimbul de informații între părțile interesate cu privire la aspecte legate de alegeri, au consolidat conștientizarea situațională și au permis platformelor online să își testeze nivelul de pregătire”, se arată în răspunsul lui von der Leyen către europarlamentarii români.

Președinta Comisiei Europene spune că în urma alegerilor din 2024 instituția sa „a deschis proceduri formale împotriva X, Meta și TikTok în temeiul DSA, privind riscurile sistemice pentru procesele electorale și discursul civic”.

„Ca răspuns la procedura inițiată împotriva TikTok, platforma a anunțat că va implementa o serie de modificări pentru a-și îmbunătăți sistemele în contextul alegerilor din România din mai 2025, inclusiv o detectare și etichetare mai bună a conturilor politice, disponibilitatea unui număr mai mare de experți în limba română și adăugarea a încă 120 de experți în cadrul grupului de lucru pentru alegerile din România, care se ocupă în mod specific de campaniile de influență ascunsă și de publicitate”, conform președintei Comisiei Europene.

Datele de la alegerile prezidențiale din 2025, sub atenția Comisiei Europene

Comisia Europeană „a extins ordinul de păstrare a datelor emis către TikTok după primul tur al alegerilor din România”, conform Ursulei von der Leyen:

„Dacă inițial ordinul acoperea alegerile din perioada noiembrie 2024 – martie 2025, acesta include acum și alegerile din România din 4 și 18 mai 2025, iar ordinul de păstrare a datelor este în continuare în vigoare. Aceasta asigură disponibilitatea unei colectări complete de date privind respectarea de către TikTok a cadrului de gestionare a riscurilor prevăzut de DSA în ceea ce privește riscurile pentru discursul civic și procesele electorale”.

Ursula von der Leyen spune că „investigațiile noastre rămân deschise, iar în prezent colectăm fapte și date de la toate părțile implicate și analizăm dovezile disponibile”.

USR: Lentoarea reacției este un pericol pentru democrație

Europarlamentarii USR Vlad Voiculescu și Dan Barna spun că „lentoarea reacției” Comisiei Europene este „un pericol pentru democrație”: „Deși salută faptul că dosarul nu a fost închis, Dan Barna și Vlad Voiculescu critică ritmul în care instituțiile europene gestionează aceste amenințări iminente”, conform USR.

„Faptul că Ursula von der Leyen ne confirmă astăzi, în 2026, că investigațiile sunt deschise și că se «adună date» despre alegerile din 2024 și 2025 arată o falie sistemică. Deși TikTok a anunțat măsuri specifice, inclusiv o echipă de 120 de experți pentru alegerile din România, efectele dezinformării s-au produs deja. Avem nevoie de mecanisme de reacție rapidă, nu de constatări post-factum”, a declarat Dan Barna, citat în comunicatul de presă al USR.

Vlad Voiculescu a spune că există o discrepanță între promisiunile platformelor de socializare, cum ar fi TikTok, și realitatea din teren:

„Comisia susține că a monitorizat îndeaproape schimbările promise de TikTok în timpul alegerilor din mai 2025. Cu toate acestea, suntem informați că abia acum se analizează probele. Această lentoare birocratică în fața unor algoritmi care acționează în timp real este inacceptabilă. Democrația nu poate fi apărată cu viteza corespondenței administrative”.

Comisia Europeană a cerut TikTok, în decembrie 2025, imediat după anularea alegerilor prezidențiale din România, „să înghețe și să păstreze” datele și probele legate de alegerile din România.