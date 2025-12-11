Comisia Europeană dă România în judecată din cauza unor probleme de mediu / Care sunt acuzațiile

Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin privind calitatea aerului înconjurător. „Rețeaua de monitorizare a României nu furnizează informații complete și fiabile privind calitatea aerului”, spune Comisia.

„Există în continuare lacune semnificative”

În urma evaluării celor mai recente date privind calitatea aerului din România, Comisia Europeană a concluzionat că, în pofida măsurilor luate de autoritățile române – inclusiv a eforturilor de modernizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului – „există în continuare lacune semnificative în materie de conformitate”.

Eforturi insuficiente și o rețea ce nu furnizează informații complete

Printre problemele depistate se numără deficiențele în ceea ce privește numărul adecvat de puncte de prelevare și neîndeplinirea obiectivelor privind calitatea datelor. Deficiențele se referă la principalii poluanți, cum ar fi particulele în suspensie (PM10 și PM2,5), dioxidul de sulf (SO₂), oxizii de azot (NOx), metalele grele și benzoapirenul.

„Rețeaua de monitorizare a României nu furnizează informații complete și fiabile privind calitatea aerului. Comisia consideră că eforturile depuse de autoritățile române au fost până în prezent insuficiente și, în consecință, trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene”, se spune în comunicatul Comisiei.

„În temeiul directivelor, statele membre trebuie să evalueze calitatea aerului înconjurător în conformitate cu cerințe detaliate privind numărul, tipul și amplasarea punctelor de prelevare, precum și cu obiectivele de calitate a datelor. Aceste obligații de monitorizare sunt esențiale pentru a asigura măsurători adecvate ale principalilor poluanți și pentru a sprijini un management eficace al calității aerului. Cu toate acestea, România nu s-a asigurat că rețeaua sa națională de monitorizare a calității aerului îndeplinește aceste cerințe legale”, mai spune Comisia Europeană.

Dosarul nu este nou. Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere în iunie 2017 și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere în iulie 2019. Comisia a emis un aviz motivat adresat României în iunie 2023, dar modificările necesare nu au fost încă finalizate.