Comisia Europeană deblochează miliarde de euro pentru Ungaria: „O sumă destul de mare, dar poporul o merită”

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar, vineri, și a anunțat că vor fi deblocate până la 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, potrivit Reuters.

Ea le-a spus reporterilor că UE va dezgheța 10 miliarde de euro din fondul de redresare, așa-numitul Next Generation EU, și 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune, urmând ca alte 2,2 miliarde de euro să fie deblocate pe măsură ce sunt implementate reformele necesare.

„Pot confirma că este vorba de 10 miliarde de euro care au fost deblocate sau vor fi deblocate din Next Generation EU, apoi 4,2 miliarde de euro din condiționalitatea de coeziune și 2,2 miliarde pentru libertatea academică, ceea ce face ca suma să fie de 16,4 miliarde de euro”, a explicat Ursula von der Leyen.

„Este o sumă destul de mare, dar (…) poporul ungar o merită. Încă o dată, multe, multe mulțumiri pentru munca remarcabilă care a fost făcută”, a adăugat șefa Executivului comunitar.

Mesajul premierului ungar

Banii europeni sunt cruciali pentru relansarea economiei ungare. Noul guvern a moștenit un deficit bugetar în creștere, care, potrivit Comisiei, ar putea ajunge la 6,2% din PIB în 2026.

„Vom aduce acești bani acasă, așa cum am promis, pentru a reconstrui Ungaria, pentru a relansa economia, pentru a restabili și dezvolta serviciile publice și pentru a consolida competitivitatea companiilor și a întreprinderilor mici și mijlocii ungare”, a declarat Peter Magyar în conferința de presă.

El susține că acordul referitor la banii europeni demonstrează că măsurile anticorupție ale guvernului său dau roade. Combaterea corupției, despre care Reuters scrie că a fost larg răspândită în anii guvernului Viktor Orban, a fost una dintre condițiile cheie pentru ca UE să deblocheze banii.