Comisia Europeană menține suspendată procedura de deficit excesiv în cazul României. Anunțul Ministerului de Finanțe

Comisia Europeană a decis că procedura de deficit excesiv (EDP) aplicată României din aprilie 2020 este menținută în stare de suspendare, potrivit comunicatului transmis marți de Ministerul Finanțelor (MF), care susține că poziția Bruxelles-ul „validează progresele” țării noastre.

„Comisia Europeană confirmă că România a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar”, a scris MF, care a precizat că Executivul comunitar „nu propune pași suplimentari în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică și nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă”.

„Datorită măsurilor consistente de consolidare fiscală care au fost luate în ultimele luni, creșterea netă a cheltuielilor în 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite. În plus, deficitul bugetar este estimat să scadă la 8,4% din PIB în 2025 și aproximativ 6% în 2026”, se arată în comunicatul MF.

„Vor fi necesare eforturi continue pentru reducerea datoriei publice și a deficitelor”

Potrivit ministerului, Comisia Europeană „subliniază că implementarea și atingerea țintelor fiscale rămân esențiale”.

„România este încurajată să își consolideze administrația fiscală și planificarea bugetară, pentru a evita depășirea cheltuielilor în raport cu planurile aprobate. În concluzie, vor fi necesare eforturi continue pentru reducerea datoriei publice și a deficitelor”, mai notează MF.

MF a precizat că „progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025”, iar țara noastră „va continua raportarea semestrială cu privire la măsurile de reducere a deficitului (următorul termen: primăvară 2026 – final aprilie)”.

Ce a spus ministrul Finanțelor

Ministrul Alexandru Nazare susține că evaluarea făcută de Comisie „confirmă fără echivoc că România face pași reali și credibili în direcția unei fiscalități sustenabile”.

„Pentru România, aceasta nu este doar o validare tehnică, ci un câștig strategic: ne păstrăm accesul deplin la finanțările europene, ne consolidăm credibilitatea și oferim economiei un cadru mai stabil și mai predictibil. Am reușit să construim cu Comisia Europeană un parteneriat bazat pe transparență, dialog constant și încredere – elemente care ne permit să privim cu mai multă siguranță către anii următori”, a declarat el. Oficialul susține că acum „România poate aspira la mai mult: la consolidarea investițiilor publice, accelerarea proiectelor strategice și crearea unui cadru fiscal care să sprijine creșterea economică pe termen lung”.

