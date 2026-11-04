Comisia Europeană, mesaj pentru Serbia după victoria mișcării studențești. Ce trebuie să facă pentru a avansa spre aderarea la UE

Uniunea Europeană a oferit Serbiei o nouă perspectivă privind negocierile de aderare, în cazul în care mișcarea studențească care a câștigat alegerile va forma un guvern dispus să consolideze democrația, notează The Guardian.

Victoria electorală a unei mișcări de opoziție diverse, conduse de studenți, ar putea deschide calea unei resetări a relațiilor cu cea mai influentă țară din Balcanii de Vest care bate la porțile Europei.

„Serbia are acum șansa unui nou început”, le-a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, eurodeputaților, în timp ce le prezenta concluziile raportului.

„Noul guvern al Serbiei are oportunitatea de a întoarce pagina, de a consolida instituțiile democratice și drepturile fundamentale și de a face pașii necesari pentru a avansa pe calea aderării Serbiei la UE”, a adăugat ea.

Serbia ar putea înregistra progrese rapide dacă va avea un guvern cu o voință politică puternică în acest sens. Cu toate acestea, aderarea la Uniunea Europeană pare să fie încă la câțiva ani distanță.

Informația vine în contextul în care Comisia Europeană a transmis, în raportul său privind extinderea UE, că Muntenegru este pe drumul cel bun pentru a deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, iar Albania și Republica Moldova ar putea adera în anul următor.

În schimb, Ucraina este puțin probabil să îndeplinească toate condițiile pentru aderare înainte de sfârșitul acestui deceniu.