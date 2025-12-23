Comitetul pentru analiza legislației din justiție „a agreat un calendar” pentru „soluții legislative” / A fost discutată și realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a stabilit, marți, că va avea o nouă întâlnire în 5 ianuarie, „iar un act normativ urmează să fie redactat până la începerea noii sesiuni parlamentare, având în vedere inclusiv propunerile formulate de magistrați”, potrivit anunțului făcut de Guvern printr-un comunicat de presă.

Marți, la Palatul Victoria, a avut loc prima întrunire a comitetului, iar la discuție au luat parte reprezentanți ai Guvernului, Administrației Prezidențiale, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și ai asociațiilor profesionale ale magistraților.

„Întâlnirea a debutat cu o intervenție a prim-ministrului Ilie Bolojan, care a subliniat importanța dialogului instituțional și a cooperării cu reprezentanții sistemului judiciar și ai societății civile. Premierul a precizat că participarea sa la începutul lucrărilor comitetului reflectă respectul față de toți cei implicați și seriozitatea guvernului față de acest demers. A subliniat că scopul acestor întâlniri este identificarea aspectelor legislative care pot fi îmbunătățite, punctând totodată că justiția trebuie abordată ca un serviciu public în beneficiul cetățeanului”, se arată în comunicatul Guvernului.

Obiectivul, „stabilirea unor soluții normative concrete”

Potrivit Guvernului, comitetul și-a asumat obiectivul de stabilire a „unor soluții normative concrete pentru problemele identificate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigații jurnalistice și petiții asumate de magistrați”.

„Printre cele mai frecvent invocate teme s-au aflat procedurile de desemnare a conducerilor instanțelor și parchetelor, promovarea în cadrul profesiei, procedurile de delegare și detașare a magistraților, modul de modificare a componenței completurilor de judecată, precum și competența privind cercetarea faptelor de corupție în interiorul sistemului judiciar”, se mai arată în comunicat.

„Totodată, a fost discutată demararea procedurilor pentru realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor în cadrul sistemului judiciar”, mai notează Guvernul.

Guvernul spune că în discuția comitetului a fost „agreat un calendar” pentru „soluții legislative concrete”.

„Înțelegând importanța adoptării unor măsuri rapide, cu respectarea tuturor procedurilor legale, Comitetul a agreat un calendar care prevede formularea, de către membrii săi, a unor soluții legislative concrete. Astfel, o nouă întrunire va avea loc la data de 5 ianuarie 2026, iar un act normativ urmează să fie redactat până la începerea noii sesiuni parlamentare, având în vedere inclusiv propunerile formulate de magistrați”, mai scrie în comunicatul Guvernului.

Cine a participat la discuție

La discuția de marți de la Palatul Victoria au participat, din partea Cancelariei Prim-ministrului, Andrei Lupu, Oana Cambera și Bianca Bodnar, iar din partea Administrației Prezidențiale, consilierul prezidențial Cosmin Soare Filatov. CSM a fost reprezentat de procurorul Bogdan Staicu, iar Ministerul Justiției de Roxana Momeu, Alina Rădoi și Mihai Cucu.

Asociațiile profesionale din rândul magistraților au fost reprezentate de Dragoș Călin, din partea Asociației Forumul Judecătorilor din România, Alexandra Lăncrănjan, din partea Asociației Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, și Bogdan Pîrlog, din partea Asociației Inițiativa pentru Justiție. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, respectiv Laura Ștefan din partea Expert Forum, Roxana Pencea-Brădățan și Diana Ionescu din partea Declic, precum și Elena Calistru și Adrian Ristea din partea Funky Citizens.

La întâlnire au participat în format online Andreea Ciucă din partea Asociației Magistraților din România, Dana Gîrbovan din partea Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, precum și avocatul Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România.