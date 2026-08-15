Comodat și la mașini taxi, după model Uber – Bolt. Consiliul Concurenței recomandă: Mașinile în comodat ar trebui să poată fi utilizate și de taximetriști

Consiliul Concurenței recomandă, într-un document analizat de Profit.ro, introducerea comodatului, ca formă juridică de folosință, și pentru mașinile taxi și nu eliminarea acestui sistem pentru autovehiculele folosite de șoferii Uber și Bolt. Autoritatea de concurență consideră că astfel pot fi oferite servicii mai competitive și nu se ajunge la o limitare a prestării acestor servicii.

Autoturismele deținute în comodat sunt propuse a fi eliminate din categoria vehiculelor eligibile pentru desfășurarea activității de transport alternativ, precum prin intermediul aplicațiilor Uber sau Bolt, conform unui proiect analizat de Profit.ro. Proiectul a fost inițiat de fostul ministru al Transporturilor Ciprian Constantin Șerban, împreună cu colegii deputați din PSD.

În toamnă, Profit.ro a anunțat că Antifrauda a emis o decizie prin care a suspendat, la nivel național, în toate județele, plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, active pe cele două platforme digitale, până la finalizarea unei anchete fiscale aflate în desfășurare.

Aceasta după ce inspectorii antifraudă au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat.

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