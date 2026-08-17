Compania aeriană care și-a testat antidrog toți piloții urmează să treacă la echipajul de cabină

Toți piloții care lucrează pentru compania aeriană națională Malaysia Airlines au fost testați negativ pentru consum de droguri în urma unui proces de testare obligatorie, urmând ca membrii echipajului de cabină să fie testați la rândul lor, transmite luni agenția Reuters.

Măsurile au fost dispuse după ce un pilot al Malaysia Airlines a fost reținut pe 28 iulie după ce autoritățile au găsit în bagajul său 26 de kilograme de MDMA, un drog cu efecte psihoactive, la aterizarea în Jakarta la finalul unei curse ce a decolat din Kuala Lumpur.

Biroul vamal a declarat că testele de urină au arătat că pilotul se afla sub influența cocainei și a metamfetaminelor. El riscă pedeapsa cu moartea din cauza legilor antidrog draconice din țara asiatică.

Malaysia Aviation Group (MAG), compania-mamă a transportatorului aerian, a precizat într-un comunicat că, întrucât rezultatele testelor pentru toți piloții săi au fost negative, va trece la următoarea etapă a programului.

În cadrul acestuia vor fi testați aproximativ 2.840 de membri ai echipajului de cabină ai Malaysia Airlines, începând cu data de 18 august. Compania estimează că testările se vor încheia până la pe septembrie.

Testele antidrog au fost extinse pentru toate companiile aeriene din cadrul grupului

MAG operează Malaysia Airlines, precum și compania aeriană pentru zboruri pe distanțe scurte Firefly și compania aeriană Amal, specializată în transportul pelerinilor către Mecca.

„Finalizarea acestei prime etape reprezintă o bornă importantă în ceea ce privește măsurile pe care ne-am angajat să le implementăm, însă activitatea nu se oprește aici”, a declarat căpitanul Nasaruddin A. Bakar, președintele și directorul executiv al grupului MAG.

„Continuăm testarea în cadrul celorlalte grupuri operaționale, pentru a ne asigura că aceleași standarde riguroase sunt aplicate în mod consecvent în cadrul companiilor noastre aeriene. Siguranța rămâne în centrul fiecărei decizii pe care o luăm și vom continua să întreprindem măsurile necesare pentru a ne consolida mecanismele de protecție, pentru a menține standardele operaționale și pentru a păstra încrederea pasagerilor și a tuturor părților interesate”, a spus el.

MAG a mai precizat că mai mult de jumătate dintre cei 158 de piloți și 163 de membri ai echipajului de cabină ai Firefly au fost testați, toate rezultatele fiind până în prezent negative.

Compania a adăugat că Firefly este pe cale să finalizeze testarea tuturor piloților și membrilor echipajului de cabină rămași până la 25 august.