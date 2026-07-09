Compania americană Palantir, în conflict cu primăria Londrei, care i-a refuzat un contract de zeci de milioane de lire cu Poliția Metropolitană

Palantir susține că primăria Londrei i-a blocat în mod ilegal un contract în valoare de 50 de milioane de lire sterline cu Poliția Metropolitană, din cauza obiecțiilor privind „valorile și etica” acesteia, arată documentele judiciare ale unui proces intentat de compania americană de tehnologie, citate de Reuters și BBC.

Palantir a dat în judecată un departament al primăriei Londra, Biroul Primarului pentru Poliție și Criminalitate (MOPAC), după ce acesta a refuzat să aprobe un contract cu Poliția Metropolitană la începutul acestui an, gest pe care avocații companiei americane l-au calificat drept un „veto ilegal”.

În observațiile scrise, avocatul primăriei, Joseph Barrett, a afirmat că Palantir „nu a furnizat absolut nicio dovadă” în sprijinul pretențiilor sale.

La o audiere preliminară desfășurată joi, judecătorul a declarat că o audiere completă a cazului va avea loc în ianuarie 2027, scrie BBC.

Avocatul a afirmat că decizia primăriei de a nu aproba acordul se încadra „în mod evident în gama de opțiuni” de care dispunea municipalitatea.

El a adăugat că primăria „colaborează la o nouă procedură de achiziție publică competitivă” pentru contract și că Palantir era „liberă și, de fapt, încurajată să participe la acest nou proces competitiv, legal și transparent”.

O „încălcare clară și gravă” a procedurii

Poliția Metropolitană a declarat că dorește să utilizeze tehnologia Palantir pentru a accelera sarcini precum căutarea în rapoarte și baze date telefonice.

Palantir este deja utilizată de Serviciul Național de Sănătate (NHS) și de Ministerul Apărării, iar unele organizații de poliție au folosit, de asemenea, tehnologia companiei.

Însă primăria a afirmat că poliția nu a prezentat strategia de achiziții, ceea ce constituie o „încălcare clară și gravă” a procedurii, iar Palantir a fost singurul ofertant luat în considerare în mod serios pentru contract.

La scurt timp după blocarea contractului în valoare de 50 de milioane de lire sterline, directorul executiv al Palantir din Marea Britanie, Louis Mosley, l-a acuzat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, că „a pus politica înaintea siguranței publice”.

Palantir, ținta criticilor

Criticii companiei Palantir au subliniat legăturile de finanțare ale acesteia cu CIA, ceea ce a dus la acuzații privind supravegherea, contractele sale cu armata israeliană, precum și faptul că cofondatorul său, Peter Thiel, a fost unul dintre principalii donatori ai campaniei prezidențiale a lui Donald Trump.

Relația Palantir cu armata SUA și serviciile de imigrare, precum și opiniile politice ale cofondatorului miliardar Peter Thiel, au atras de asemenea atenția, în vreme ce guvernele europene au devenit din ce în ce mai reticente față de dependența de platformele tehnologice americane.

Procesul intentat de Palantir

Compania de tehnologie a depus în iunie o acțiune în justiție împotriva primăriei la Înalta Curte, solicitând o hotărâre prin care să se dispună atribuirea contractului.

În documentele judiciare care prezintă cererea Palantir, avocatul spune că Poliția Metropolitană a contactat compania în legătură cu contractul în aprilie și a înțeles că aceasta fusese selectată ca furnizor încă din luna mai.

Avocatul a precizat însă că articolele din presă referitoare la refuzul primăriei de a aproba contractul menționau îngrijorări legate de valorile și etica companiei Palantir.

Printre acestea se număra un articol publicat în aprilie în ziarul „The Guardian”, care cita un purtător de cuvânt al primăriei Londrei, care a declarat: „În general, primarul ar avea rezerve în privința utilizării fondurilor publice pentru a sprijini firme care acționează contrar valorilor Londrei.”

Avocatul companiei a afirmat că evaluarea efectuată de primărie cu privire la „valorile și etica” companiei Palantir a jucat un „rol ilegal și netransparent” în procesul decizional.

Preocupări legate de raportul calitate-preț

În luna iunie, viceprimarul responsabil cu poliția și combaterea criminalității, Kaya Comer-Schwartz, a declarat în fața Comisiei pentru Poliție și Criminalitate a Adunării Londrei că a respins acordul din cauza preocupărilor legate de raportul calitate-preț.

„Nu îmi cer scuze pentru faptul că mă asigur că exercităm o supraveghere adecvată asupra sumelor semnificative de bani. Sarcina noastră este să ne asigurăm că, în numele londonezilor, aceste contracte oferă un raport calitate-preț adecvat”, a spus ea.