Compania British American Tobacco, acuzată într-un proces că a ajutat Coreea de Nord să finanțeze dezvoltarea de arme folosite în atacuri teroriste

Victimele unor atacuri teroriste afirmă că operațiunile British American Tobacco în Coreea de Nord au contribuit la finanțarea armelor utilizate în Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.

Sute de membri ai forțelor armate americane, civili și familiile acestora au intentat un proces pentru daune nespecificate împotriva British American Tobacco (BAT), una dintre cele mai mari companii de tutun din lume, și a unei filiale a acesteia, susținând că compania a ajutat ilegal Coreea de Nord timp de mai mulți ani să finanțeze dezvoltarea de arme care au fost folosite împotriva americanilor.

BAT a format în 2001 o societate mixtă cu o companie nord-coreeană pentru a produce țigări în această țară.

Întreprinderea a continuat, potrivit unei investigații a cotidianului The Guardian din 2005, chiar și după ce guvernul american a avertizat public Coreea de Nord că finanța terorismul și a impus sancțiuni împotriva țării.

Ce a spus Departamentul de Justiție al SUA

În contextul presiunii internaționale crescânde din 2007, compania a susținut că încetează activitatea în Coreea de Nord, dar a continuat în secret operațiunile prin intermediul unei filiale, a declarat Departamentul de Justiție al SUA în 2023.

Întreprinderea BAT din Coreea de Nord a generat tranzacții bancare în valoare de aproximativ 418 milioane de dolari, „generând venituri utilizate pentru a dezvolta programul de armament al Coreei de Nord”, a declarat Matthew Olsen, pe atunci oficial al Departamentului de Justiție responsabil cu divizia de securitate națională, în cadrul unei audieri în Senat din 2023.

În 2023, BAT a încheiat un acord de urmărire penală amânată și, împreună cu filiala, care a pledat vinovată, a acceptat să plătească amenzi în valoare de 629 de milioane de dolari SUA pentru conspirație în vederea încălcării sancțiunilor și fraudă bancară.

Scuzele British American Tobacco

„În numele BAT, regretăm profund abaterile care au rezultat din activitățile comerciale istorice care au dus la aceste acorduri și recunoaștem că nu am respectat standardele cele mai înalte care se așteptau în mod justificat de la noi”, a declarat la momentul respectiv Jack Bowles, pe atunci directorul executiv al companiei.

„Respectarea unor standarde riguroase de conformitate și etică a fost și rămâne o prioritate absolută pentru BAT. În ultimii ani, am transformat programul nostru de conformitate și etică, care cuprinde sancțiuni, combaterea mitei, a corupției și a spălării banilor. Măsurile semnificative deja luate, precum și îmbunătățirile continue ale programului care vor fi făcute ca parte a acestor acorduri, ne vor permite să fim și mai bine pregătiți pentru a conduce o afacere responsabilă și durabilă”, a precizat Bowles.

Ce spune plângerea

Procesul civil intentat joi solicită despăgubiri în temeiul unei legi federale care permite victimelor atacurilor teroriste să dea în judecată nu numai organizația presupusă a fi responsabilă pentru daune, ci și orice terțe părți despre care se spune că au ajutat și au fost complice sau au conspirat pentru a ajuta la un act de terorism.

Procesul susține că BAT ar trebui să fie răspunzătoare pentru daune, deoarece Coreea de Nord a utilizat profiturile obținute din afacerea cu țigări și contrabanda cu țigări pentru a finanța dezvoltarea de arme de distrugere în masă pentru Garda Revoluționară Iraniană și Hezbollah.

Plângerea susține că aceste arme au fost utilizate în atacurile din 8 ianuarie 2020 asupra bazelor aeriene al-Asad și Erbil din Irak și în atacul cu rachete din 2022 din Kurdistan.

Peste 100 de soldați au fost diagnosticați cu leziuni cerebrale traumatice în atacul din 8 ianuarie 2020 și mai multe persoane au fost ucise. Mulți alții au fost răniți în atacul din 2022 din Kurdistan.

„Răul devastator cauzat de violența teroristă nu se estompează cu timpul – familiile îl poartă în fiecare zi”, a declarat Raj Parekh, fostul procuror interimar al Statelor Unite pentru districtul estic al Virginiei și partener la Sparacino PLLC, care reprezintă și reclamanții în acest caz.

„Acest caz vizează obținerea dreptății pentru membrii serviciilor americane, civili și cei dragi ai acestora, precum și tragerea la răspundere pentru comportamentul care ar fi permis atacurile teroriste împotriva lor”, a spus acesta.

Cine sunt reclamanții

Printre reclamanți se numără aproximativ 200 de membri ai serviciilor militare care au suferit o serie de leziuni în urma atacurilor, inclusiv leziuni cerebrale traumatice și tulburări de stres post-traumatic.

Printre aceștia se numără și văduva și moștenitorii unui bărbat ucis în timp ce ajuta refugiații în timpul atacului din 2022 din Kurdistan. Mai mulți membri ai familiei care susțin că au suferit prejudicii în urma atacurilor sunt, de asemenea, reclamanți.

„Pârâții știau – sau au ignorat în mod imprudent – că, prin operarea unei întreprinderi comune ilicite cu o companie de tutun de stat nord-coreeană, finanțau atacurile cu rachete și rachete efectuate de IRGC și Hezbollah împotriva americanilor”, se arată în procesul intentat la tribunalul federal din districtul estic al Virginiei.

„Timp de cel puțin un deceniu, pârâții au continuat acest plan, canalizând sute de milioane de dolari către fronturile teroriste nord-coreene care finanțau rachetele utilizate pentru a ataca americani, inclusiv reclamanții, și sfidând avertismentele repetate că comportamentul lor ar permite aceste atacuri”, mai precizează plângerea.

Ce a decis Curtea Supremă într-un caz similar

În 2023, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în unanimitate că victimele unui atac al Statului Islamic din 2017 nu aveau dreptul la despăgubiri din partea Facebook, Twitter și Google.

Reclamanții au susținut că companiile erau responsabile pentru daune, deoarece știau că IS folosea platformele lor pentru recrutare și nu au făcut suficient pentru a opri acest lucru.

Curtea Supremă a declarat că inacțiunea nu era suficientă – reclamanții trebuiau să demonstreze că companiile au contribuit „în mod conștient și culpabil” la actul terorist pentru a-i asigura succesul.

Procesul împotriva BAT susține că compania știa că banii săi finanțau terorismul și a continuat totuși această activitate. Acesta face referire la numeroase declarații publice, precum și la rapoarte publice și private. Compania era, de asemenea, la curent cu rapoartele și declarațiile publice care detaliau sprijinul acordat de Coreea de Nord terorismului, susține plângerea.

„Personalul său intern a monitorizat îndeaproape rapoartele guvernului și mass-media din SUA, iar propriile documente corporative confirmă că era perfect conștientă de riscurile de finanțare a terorismului prezentate de comerțul ilicit cu țigări”, se arată în plângere.