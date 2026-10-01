Compania care a dezvoltat TollRo, explicații despre disfuncționalitățile din prima zi: „O problemă de volum, nu de dezvoltare” / Ce întrebare a evitat

Compania care a dezvoltat platforma de taxare rutieră TollRo a răspuns solicitării HotNews privind problemele tehnice din prima zi de funcționare, susținând că indisponibilitatea site-ului și a aplicației s-a datorat exclusiv volumului neobișnuit de mare de accesări și integrării cu alte sisteme, nu modului în care a fost construită platforma.

Ce spune Vodafone despre cauzele incidentului

Într-un răspuns scris transmis la solicitarea HotNews, Vodafone a descris TollRo ca „parte a unui ecosistem național complex care va necesita dezvoltări ulterioare pentru a asigura infrastructura necesară plății noilor taxe de drum (prin distribuitori, rețele de benzinării, furnizori SETRE)”.

„TollRo este una dintre cele mai complexe platforme digitale de infrastructură publică implementate în România, integrând multiple sisteme și servicii digitale pentru gestionarea taxării rutiere, administrarea vehiculelor și flotelor, procesarea plăților, emiterea documentelor fiscale și interoperabilitatea cu infrastructura națională de transport”, spune compania.

Cât privește problemele din ziua lansării, Vodafone spune că TollRo a înregistrat, în primele ore după lansare, „un volum excepțional de accesări simultane”, care a generat un număr foarte mare de cereri de înregistrare și plată într-un interval scurt.

„Acest vârf de trafic a dus la suprasolicitarea temporară a serverelor și a provocat întreruperi de scurtă durată ale portalului și aplicației, precum și dificultăți în fluxul de autorizare, independent de platforma TollRO, și confirmare a unor plăți la interfața cu procesatorul financiar”, spune compania.

Solicitări simultane și integrarea cu alte sisteme

Vodafone spune că „provocările tehnice au fost generate de volumul ridicat de solicitări simultane și de integrarea cu alte sisteme, nu de modul în care a fost dezvoltată platforma”.

Compania mai detaliază două probleme punctuale: o parte dintre e-mailurile de confirmare a înregistrării au fost respinse sau filtrate de marii furnizori de servicii de e-mail, motiv pentru care fluxul de trimitere a mesajelor a fost „modificat și rerutat”.

Separat, anumite tranzacții cu cardul nu au putut fi procesate prin platformele de plată, situație care, potrivit Vodafone, a fost „analizată împreună cu procesatorul de plăți și remediată”.

„Sistemul a înregistrat o perioadă de indisponibilitate de câteva minute, pe fondul unui volum ridicat de solicitări. Capacitatea sistemului a fost ulterior scalată pentru a putea prelua un trafic mai mare. Pentru intervalul de indisponibilitate, precum și pentru o fereastră suplimentară de siguranță de 15 minute, nu vor fi aplicate contravenții generate ca urmare a imposibilității de utilizare a sistemului”, mai spune Vodafone.

Explicații în linie cu cele transmise de CNAIR

Explicația Vodafone coincide, în linii mari, cu bilanțul publicat separat joi seara de către CNAIR, dar comunicatul Companiei de Drumuri oferă câteva detalii pe care răspunsul companiei nu le menționează.

CNAIR a precizat, de exemplu, că integrarea TollRo cu sistemele externe ale RAR (Registrul Auto Român) și DGPCI (Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor) funcționează în continuare intermitent, iar hărțile de rutier furnizate de CESTRIN conțin erori legate de restricțiile de circulație, corectate caz cu caz.

De asemenea, CNAIR a precizat că peste 1.000 de solicitări de suport au fost deschise de utilizatori, dintre care peste jumătate rezolvate, și că procesul de reconciliere a plăților este încă în desfășurare, deși „nicio plată efectuată nu se pierde”.

Un alt element important pe care îl adaugă comunicatul CNAIR arată că vehiculele cu o sesiune tarifară activă sau cu un bilet de parcurs valabil nu vor fi semnalate ca neplătitoare, iar tariful va fi calculat ulterior, fără costuri suplimentare.

50.000 de utlizatori înregistrați

Vodafone a transmis că, în primele ore de funcționare, platforma a procesat peste 45.000 de tichete de rută, peste 60.000 de plăți și peste 200.000 de detecții/evenimente colectate de la camerele video.

„În sistem, după primele ore de funcționare, sunt înregistrați aproximativ 50.000 de utilizatori și aproximativ 170.000 de vehicule, numere care cresc de la o oră la alta”, spune Vodafone.

„În ceea ce privește utilizarea efectivă a serviciilor TollRo, au fost achiziționate produse tarifare de tip rovinietă, tichet de rută și tarifare în timp real, fiind procesat un volum foarte mare de informații provenite atât din aplicațiile utilizatorilor, cât și din infrastructura rutieră de control. În paralel, sistemul a răspuns la circa 25 de verificări pe secundă privind existența tichetului de rută pentru un vehicul. Aceste cifre arată că platforma a fost folosită la scară națională încă din prima zi și că majoritatea transportatorilor și-au putut achita obligațiile prin noul sistem”, susține Vodafone.

Compania nu a oferit însă, așa cum a fost întrebată explicit de HotNews.ro, o estimare a numărului de transportatori afectați de incident sau a volumului de tranzacții care nu au putut fi procesate.

Prima zi TollRO a reprezentat „un mod de utilizare atipic a platformei”

„Lansarea unui sistem de această amploare, care preia într-o singură zi întregul flux de plăți pentru transportul rutier de marfă, a generat un vârf de accesări concentrat în primele ore după miezul nopții. Această situație este una punctuală care reflectă un mod de utilizare atipic a platformei și nu modul în care aceasta va fi utilizată într-un regim normal. Aplicația a fost dezvoltată conform specificațiilor contractuale și a fost gândită pentru a răspunde nevoilor cotidiene estimate, ca parte din viitorul ecosistem național de gestionare a plății noilor taxe de drum”, spune Vodafone.

„Ca orice platformă digitală, TollRO este un sistem care se actualizează și se îmbunătățește continuu, pe baza utilizării reale. Toate observațiile primite în perioada de pilotare și după lansare sunt analizate împreună cu CNAIR și sunt integrate în actualizările platformei”, mai susține compania

Întrebarea ocolită: termenul ratat din ianuarie 2026

HotNews a întrebat punctual Vodafone dacă a respectat termenul contractual intermediar din 1 ianuarie 2026, stabilit prin contractul semnat în primăvara anului 2025, și care sunt motivele pentru întârzierile din acest proiect.

Singura referire la calendarul contractual apare într-o frază generală la finalul răspunsului transmis redacției: „Calendarul proiectului și modificările aplicate sistemului au fost stabilite și ajustate împreună cu autoritatea contractantă, Vodafone respectând deciziile acestuia”.

La fel, Vodafone nu a oferit niciun răspuns la întrebarea dacă a fost informată sau consultată în legătură cu solicitarea CNAIR din 7 septembrie 2026, prin care administratorul sistemului a cerut Ministerului Transporturilor amânarea aplicării TollRo până la 1 aprilie 2027, motivată tocmai de nefinalizarea testării platformei.