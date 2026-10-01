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Actualitate

Compania care a dezvoltat TollRo, explicații despre disfuncționalitățile din prima zi: „O problemă de volum, nu de dezvoltare” / Ce întrebare a evitat

Victor Cozmei
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Compania care a dezvoltat platforma de taxare rutieră TollRo a răspuns solicitării HotNews privind problemele tehnice din prima zi de funcționare, susținând că indisponibilitatea site-ului și a aplicației s-a datorat exclusiv volumului neobișnuit de mare de accesări și integrării cu alte sisteme, nu modului în care a fost construită platforma.

  • Compania a evitat însă să răspundă direct la unele dintre întrebările HotNews – dacă a respectat termenul contractual intermediar din 1 ianuarie 2026 sau dacă a avut un cuvânt de spus față de solicitarea CNAIR de a amâna sistemul până în aprilie 2027 – limitându-se să precizeze că a acționat conform deciziilor autorității contractante.
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