Problemele platformei TollRo: Ce s-a remediat între timp și ce urmează / Anunțul făcut de Compania de Drumuri

În primele 12 ore de funcționare, platforma TollRo – care gestionează de azi taxarea transportului de marfă de peste 3,5 tone, dar și noile roviniete pentru mașini și autocare – a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule, transmite CNAIR. Anunțul Companiei de Durmuri vine după ce platforma s-a confruntat cu probleme și funcționare parțială în cursul zilei.

Șoferii care nu au reușit să plătească TollRo nu vor fi sancționați, anunță CNAIR. Ce spune legea

CNAIR promite stabilizarea TollRo în 72 de ore. Ce funcționează și ce nu, la o zi de la lansare

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La mai puțin de 12 ore de la intrarea în vigoare a sistemului TollRo, CNAIR a publicat un prim bilanț al lansării, cu cifre despre numărul de utilizatori și vehicule înregistrate, dar și o listă a problemelor tehnice încă nerezolvate.

Compania precizează că șoferii care nu au reușit să plătească tariful din cauza blocajelor platformei nu vor fi sancționați, însă avertizează că această protecție nu înlocuiește obligația de plată acolo unde sistemul funcționează.

Primele 12 ore de funcționare TollRo

Potrivit comunicatului CNAIR, în intervalul scurs de la lansarea TollRo, la miezul nopții de 1 octombrie, platforma a înregistrat aproximativ 4 milioane de accesări. Dintre vizitatori, circa 50.000 și-au creat cont pe etoll.ro sau în aplicația mobilă, iar aproape 170.000 de vehicule au fost introduse în sistem de către proprietarii lor.

CNAIR mai precizează că au fost emise peste 45.000 de foi de parcurs și au fost efectuate peste 60.000 de plăți, alături de peste 13.000 de reîncărcări ale portofelului electronic. Aproximativ 90% dintre aceste operațiuni s-au realizat prin portalul web sau prin aplicația de mobil, ceea ce arată că majoritatea utilizatorilor au ales canalele digitale în detrimentul altor metode de plată, potrivit comunicatului CNAIR.

Ce probleme au fost deja rezolvate

Compania afirmă că o parte dintre disfuncționalitățile semnalate chiar din prima noapte au fost remediate.

Printre acestea se numără procesarea plăților efectuate cu cardul prin procesatorul EuPlătesc, unde au existat blocaje inițiale, precum și capacitatea platformei, care a fost suplimentată pentru a face față volumului mare de accesări.

De asemenea, CNAIR spune că a îmbunătățit și redirecționat sistemul de trimitere a e-mailurilor de confirmare către utilizatori, acolo unde existau întârzieri sau livrări eșuate.

Ce nu funcționează încă pe TollRo

Nu toate problemele au fost însă rezolvate, iar CNAIR recunoaște că integrarea TollRo cu sistemele externe ale RAR (Registrul Auto Român) și DGPCI (Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor) funcționează în continuare intermitent, ceea ce poate afecta verificarea automată a datelor despre vehicule.

Separat, hărțile de rutier furnizate de CESTRIN, instituția responsabilă cu baza de date tehnică a rețelei rutiere naționale, conțin erori legate de restricțiile de circulație, pe care CNAIR spune că le corectează caz cu caz, pe măsură ce sunt semnalate.

Potrivit comunicatului, au fost deschise peste 1.000 de solicitări de suport din partea utilizatorilor, dintre care peste jumătate au fost deja soluționate.

CNAIR mai precizează că procesul de reconciliere a plăților este încă în desfășurare, dar asigură că „nicio plată efectuată nu se pierde”.

„Tranzacțiile inițiate în intervalul afectat sunt verificate, astfel încât orice sumă plătită să fie atribuită corect în contul utilizatorului. Nicio plată efectuată nu se pierde”, susține CNAIR.

Protecția legală pentru șoferii afectați de blocajele platformei TolLRo

Unul dintre cele mai importante elemente ale comunicatului vizează situația șoferilor care nu au reușit să achite tariful din cauza problemelor tehnice ale platformei.

CNAIR invocă articolul 9 alineatul (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 pentru a explica mecanismul de protecție: vehiculele care au o sesiune tarifară activă sau un bilet de parcurs valabil nu vor fi semnalate ca neplătitoare, iar tariful TollRo corespunzător va fi calculat ulterior, fără costuri suplimentare pentru șofer.

„Utilizatorii care au încercat să își creeze cont, să își înroleze vehiculul sau să achiziționeze TollRo și nu au reușit din cauza disfuncționalităților platformei nu vor fi sancționați”, transmite CNAIR.

Cu toate acestea, CNAIR subliniază însă, explicit, că această protecție nu este o scutire generală de la plată și nu permite amânarea tarifului în situațiile în care platforma funcționează normal – ea acoperă strict perioada și cazurile de disfuncționalitate tehnică dovedită.

„Imposibilitatea plății a fost determinată de o cauză tehnică independentă de voința lor, iar legea aplică aceeași protecție pe care normele o prevăd pentru vehiculele cu mijloc de plată activ. Această măsură privește exclusiv situațiile cauzate de incidentul tehnic. Ea nu reprezintă o scutire de la plata TollRo și nu acoperă amânarea plății atunci când platforma permite efectuarea ei”, susține CNAIR.

Ce trebuie să facă șoferii acum

CNAIR reiterează pașii pe care trebuie să îi urmeze utilizatorii:

crearea unui cont pe etoll.ro sau în aplicația mobilă,

înregistrarea vehiculelor deținute

achiziționarea biletului de parcurs înainte de a circula pe drumurile unde se aplică tariful.

Compania recomandă, totodată, câteva măsuri de precauție: să nu se repete o plată dacă aceasta nu a fost confirmată imediat, să se verifice și folderul de spam al e-mailului pentru eventuale confirmări întârziate și să se păstreze dovada plății efectuate.

Pentru probleme punctuale, utilizatorii sunt îndrumați către formularul de contact de pe etoll.ro, iar firmele de transport sunt rugate să menționeze explicit numerele de înmatriculare afectate, pentru a fi tratate cu prioritate.

Ce urmează

Potrivit estimărilor comunicate de furnizorul platformei, stabilizarea completă a sistemului ar urma să fie atinsă în termen de 72 de ore de la lansare, respectiv până în dimineața zilei de 4 octombrie.

„Vă rugăm să efectuați plățile TollRo numai prin canalele oficiale, portalul https://etoll.ro și aplicația mobilă TollRo, și să nu dați curs solicitărilor de plată primite pe alte căi. Procesul de stabilizare continuă pe baza datelor operaționale și a sesizărilor primite. CNAIR va reveni cu un nou anunț imediat ce toate funcționalitățile sunt complet stabilizate”, anunță Compania.