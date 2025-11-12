Compania care a plătit 10 milioane de dolari pentru o geantă a prezentat-o lumii: „Reflectă filosofia noastră”

Geanta originală Jane Birkin vândută cu 10 milioane de dolari, expusă în data de 12 noiembrie 2025 la Tokyo, FOTO: Kazuki Oishi / ddp USA / Profimedia

Geanta originală realizată la comandă pentru regretata actriță Jane Birkin, care a devenit ulterior un simbol al modei, a fost prezentată presei miercuri la Tokyo de compania japoneză care a achiziționat-o pentru suma record de 8,6 milioane de euro (10 milioane de dolari) la o licitație Sotheby’s desfășurată la Paris anul acesta, relatează Reuters.

Potrivit legendei din lumea modei, prima geantă Birkin a fost concepută atunci când actrița și cântăreața franco-britanică s-a așezat lângă Jean-Louis Dumas, directorul companiei de lux Hermes, într-un zbor din 1984. Ea i-ar fi spus că avea nevoie, ca tânără mamă, de o geantă care să fie în același timp elegantă și practică și dumas ar fi schițat pe loc o geantă dreptunghiulară, cu un spațiu dedicat pentru sticlele cu biberoane.

După ce Jane Birkin a primit geanta creată special pentru ea, compania a început să producă versiuni mai mici destinate pieței de masă, transformând modelul într-un succes instantaneu și contribuind astfel la expansiunea brandului de modă.

FOTO: Kazuki Oishi / ddp USA / Profimedia Images

Shinsuke Sakimoto, cofondator și director general al Valuence Japan – compania care a cumpărat geanta Birkin -, a declarat miercuri că povestea apariției acestei genți reflectă filosofia firmei sale, una care comercializează articole de lux la mâna a doua

„Credem că despre produse nu ar trebui să se vorbească în termeni de preț, ci prin poveștile care includ filosofia și valorile brandului; cu alte cuvinte, ar trebui să se vorbească despre ele în funcție de semnificația lor”, a spus el.

Sakimoto a adăugat că Valuence intenționează să expună prețioasa achiziție în muzee și alte spații similare, în loc să o revândă.

Jane Birkin însăși a scos geanta la licitație în 1994 pentru a sprijini Sidaction, o organizație caritabilă franceză care strânge fonduri pentru lupta împotriva SIDA.