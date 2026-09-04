Compania care nu a dat afară niciun angajat de aproape 100 de ani

Compania americană de băuturi și siropuri Torani nu a concediat niciun angajat de la Marea Criză Economică din anii 1930. Nici în perioada globalizării sau a valului de automatizare care a devastat orașele americane dependente de industria prelucrătoare, nici în timpul crizei financiare din 2008 și nici în timpul pandemiei, care a închis cafenelele ce cumpără cea mai mare parte a siropurilor sale aromate, relatează Yahoo News.

Melanie Dulbecco conduce de 35 de ani compania veche de 101 ani, cu sediul în orașul San Leandro din California.

Acum, pe măsură ce inteligența artificială generativă și cea agentică transformă munca de la nivel începător în companii, ea se confruntă cu aceeași întrebare care îi preocupă pe directorii executivi de pretutindeni: Cum poate adopta o tehnologie care, teoretic, ar putea înlocui munca angajaților?

Dar Dulbecco are un considerent în plus: să adapteze compania la era AI fără să întrerupă tradiția Torani de a nu face concedieri.

„Va schimba lucrurile în mod dramatic și cu toții vom trece prin asta împreună, dar abordarea noastră va fi aceeași ca până acum”, a declarat Dulbecco într-un interviu acordat revistei Fortune.

Compania a ajuns de la 9 la 500 de angajați

Dulbecco s-a alăturat companiei în 1991, după ce un prieten i-a făcut cunoștință cu familia care deține Torani. La momentul respectiv, Torani avea nouă angajați și genera venituri de aproximativ 700.000 de dolari pe an.

Înființată în 1925 de imigranți italieni care vindeau în San Francisco siropuri artizanale pentru aromatizarea băuturilor, compania și-a schimbat direcția și a început să producă lichioruri după încheierea Prohibiției, în 1933.

Activitatea de producere a siropurilor pentru aromatizarea cafelei – produsele pentru care compania este cunoscută în prezent – nu a apărut decât câteva decenii mai târziu, în 1982. În acest timp, Torani a crescut de la cinci tipuri de sirop la peste 150, care pot fi adăugate în cafea, cocktailuri și băuturi carbogazoase.

Dulbecco a susține chiar că firma a „inventat latte-ul aromat”, cu siropul său de vanilie.

Torani estimează că anul acesta va obține venituri de peste 800 de milioane de dolari, având 500 de angajați și o creștere medie anuală a veniturilor de 20% în ultimii 35 de ani.

Melanie Dulbecco, FOTO: Torani

O ofertă tentantă din partea Starbucks

La un an după ce Dulbecco a preluat conducerea, lanțul de cafenele Starbucks, pe atunci o companie mică din Seattle, a contactat Torani pentru ca aceasta să devină producătorul de siropuri sub marca proprie a Starbucks. Torani furniza deja siropuri companiei.

Însă noua propunere a împărțit atât de mult echipa lui Dulbecco încât aceasta a apelat la studenți de la Facultatea de Gestionarea Afacerilor a Universității Stanford, unde și-a urmat și ea studiile universitare, pentru a analiza situația și a lua o decizie.

Studenții au spus că Torani ar fi putut avea succes în ambele variante, însă că producția sub marcă proprie pentru Starbucks ar fi însemnat transformarea companiei într-un producător cu costuri reduse și renunțarea la unele dintre lucrurile care făceau Torani specială.

„Decizia a devenit ușoară, pentru că atunci toți cei care eram aici puteam spune: ce fel de companie vrem să construim?”, și-a amintit Dulbecco.

„Noi nu am întâmpinat aceeași problemă”

Ea a explicat că, în pofida tradiției de aproape un secol de a nu face concedieri, echipa sa, nu patronatul, are prioritate în luarea deciziilor financiare importante atunci când este introdusă orice tehnologie nouă cum ar fi inteligența artificială.

„Ce fac acei 500 de oameni, sau 200 de oameni, sau 20 de oameni pentru a adăuga mai multă valoare?”, a spus ea. În opinia sa, tratarea AI exclusiv ca pe un instrument de reducere a costurilor înseamnă să pierzi din vedere imaginea mai largă. Ea spune de asemenea că angajații au mai multă încredere să încerce și adopte tehnologii noi tocmai datorită faptului că Torani nu a concediat niciodată personal din cauza acestora.

Dulbecco a spus că a discutat cu persoane din firme de avocatură și de contabilitate care descriu modul în care munca de la nivel începător se schimbă rapid în jurul lor, însă că recrutările pentru posturile de început de carieră la Torani nu s-au schimbat. Asta fiindcă Torani se așteaptă ca oamenii să se mute de la un rol la altul după ce intră în companie.

„Într-o piață în care oamenii spun că este greu să angajezi, noi nu am întâmpinat aceeași problemă și cred că acest lucru se datorează faptului că privim rolurile într-un mod diferit”, a spus Dulbecco.