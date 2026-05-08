Compania care produce un medicament folosit în România pentru obezitate avertizează că un tratament contrafăcut cu același nume e vândut în țară ca supliment alimentar

Gigantul farma Eli Lilly, care produce injecțiile pentru slăbit Mounjaro, anunță că a sesizat prezența pe piața din România „a unui supliment alimentar cu beneficii declarate în tratarea obezității, a cărui compoziție și beneficii nu pot fi probate, comercializat fraudulos sub aceeași denumire ca cea a produsului Mounjaro”.

Compania farma subliniază că Mounjaro este comercializat în România doar sub formă de injecții și se eliberează doar pe bază de prescripție medicală, în farmacii: „Tirzepatida (substanța activă din medicamentul Mounjaro – n.red.) este administrată sub formă de tratament injectabil. Orice altă formă de administrare a Tirzepatidei este neautorizată, netestată și periculoasă.”

Mounjaro nu este autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar, arată compania care îl produce. „Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranța, eficiența și ingredientele sale nu pot fi verificate.”

„Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor”

Reprezentanții Eli Lilly subliniază, de asemenea, că „tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor. Produsele contrafăcute sau neautorizate reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății publice”.

Astfel de produse, arată compania farma, sunt disponibile și pe piața din România, inclusiv pe platforme online, unele dintre ele fiind comercializate chiar sub numele unor medicamente pentru obezitate din portofoliul Lilly, precum Mounjaro (tirzepatidă).

„Produsele neautorizate destinate tratamentului obezității reprezintă un pericol real pentru pacienți deoarece adesea ele provin de la furnizori iliciți și nereglementați. De asemenea, pot să nu prezinte niciun ingredient activ, pot conține ingrediente neconforme sau alte substanțe dăunătoare precum bacterii, endotoxine sau impurități.”

În plus, tratamentele pentru obezitate dezvoltate de Eli Lilly „sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate. Nu se comercializează pe canale de social media, magazine online sau site-uri de e-commerce.”

Compania farma îi sfătuiește pe români să achiziționeze doar tratamente autentice din surse verificate și să se adreseze profesioniștilor din domeniul sănătății pentru consiliere medicală. Iar celor care au întrebări privind autenticitatea unui produs li se recomandă să contacteze farmacistul, medicul sau Eli Lilly România folosind canalele oficiale.

Reprezentanții Eli Lilly mai spun că „își păstrează anagajamentul de a colabora cu autoritățile competente și cu platformele de social media pentru a înlătura produsele și conținutul neautorizate”.