Compania descrisă ca o „ucigașă” a Tesla s-a prăbușit răsunător pe bursă

Producătorul american de vehicule electrice Lucid Motors a fost nevoit să apeleze la o consolidare de 10 la 1 a acțiunilor sale pentru a respecta pragul minim de tranzacționare de 1 dolar impus companiilor listate pe bursa NASDAQ și pentru a evita delistarea, relatează Gizmodo.

Prețul acțiunilor Lucid, companie cu sediul în statul american California, scăzuse până vineri cu peste 96% față de maximul istoric de 64,86 dolari, atins în februarie 2021.

Consolidarea de 10 la 1, un „split invers” în termeni bursieri, înseamnă că numărul total al acțiunilor emise va fi redus de 10 ori. Investitorii actuali vor primi o singură acțiune, cu un preț de 10 ori mai mare, în schimbul a 10 acțiuni deținute. Prețul acțiunilor Lucid era cu puțin sub 2 dolari în timpul ultimei sesiuni de tranzacționare a bursei americane.

Acțiunile Lucid urmează să fie tranzacționate la noua valoare începând de marți, 2 septembrie.

Un „split invers” este mai puțin obișnuit pe bursă și semnalează de regulă că directorii unei companii se așteaptă ca prețul acțiunilor să scadă în continuare. Mai comună este practica opusă, de divizare a acțiunilor, când compania se așteaptă la creștere și dorește să reducă prețul acțiunilor pentru ca el să nu devină prohibitiv.

De exemplu, producătorul american de cipuri Nvidia a apelat în iunie anul trecut la o divizare de 10 la 1 a acțiunilor după ce prețul lor depășise pragul de 1.000 de dolari în urma unei ascensiuni spectaculoase de care s-a bucurat datorită entuziasmului față de tehnologia inteligenței artificiale.

De ce a fost poreclită Lucid o „ucigașă” a Tesla

Fondată în 2014 de Peter Rawlinson, un fost inginer de la Tesla, Lucid și-a propus inițial să concureze compania condusă de Elon Musk în segmentul vehiculelor electrice de lux cu sedanul său de top, Air, prezentat ca rival premium pentru Model S de la Tesla.

Sedanul Lucid Air are specificații remarcabile: până la 1.234 de cai-putere, accelerație de 0–100 km/h în circa 2,5 secunde și o autonomie estimată de peste 800 km – cifre care concurează direct sau chiar depășesc ofertele de top ale Tesla. Sistemul de propulsie avansat și eficiența au fost evidențiate în mod special de presa auto.

Un sedan electric Lucid Air prezentat într-un showroom al companiei, FOTO: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia Images

Compania și-a fixat ținte ambițioase de producție, vizând inițial 20.000 de vehicule în 2022, apoi 49.000 în 2023 și 90.000 în 2024.

Rawlinson a adus expertiză solidă în domeniul vehiculelor electrice și, implicit, comparații inevitabile cu Tesla. Această conexiune de leadership, dar și planurile ambițioase anunțate de companie, au alimentat percepția că Lucid ar putea deveni un rival major sau chiar succesor al Tesla, situația care a dus la apariția în presa de specialitate a poreclei de „Tesla Killer” (ucigașă a Tesla) pentru Lucid.

Probleme pentru producătorul de mașini electrice

Însă compania a întâmpinat dificultăți în a răspunde cererii, iar anul trecut Lucid a livrat puțin peste 10.200 de vehicule. Spre comparație, Tesla a livrat aproape 1,8 milioane de vehicule electrice în 2024.

Datele financiare ale Lucid subliniază amploarea provocărilor: chiar dacă veniturile au crescut cu 36%, ajungând la 808 milioane de dolari în 2024, pierderea netă s-a adâncit la 3,1 miliarde de dolari. Raportat la numărul vehiculelor vândute, aceasta ar însemna o pierdere de aproximativ 299.000 de dolari pentru fiecare autoturism.

Lucid a efectuat mai multe reduceri de preț pentru sedanul Air, de la circa 80.000 USD până la aproximativ 71.400 dolari, dar analiștii consideră că producătorul are un spațiu limitat pentru ajustări din cauza costurilor ridicate de producție.

Chiar și cele mai optimiste estimări plasează capitalizarea bursieră a Lucid la doar 6,4 miliarde USD, de aproximativ cinci ori vânzările preconizate pentru 2025.

Prin comparație, capitalizarea Tesla rămâne de peste 1.000 de miliarde de dolari, chiar și după ce prețul acțiunilor a scăzut puternic în urma conflictului public izbucnit în iunie între Elon Musk și președintele american Donald Trump.

Acțiunile Lucid Motors au avut săptămâna trecută un parcurs negativ și pe fondul îngrijorărilor mai ample ale investitorilor cu privire la cererea pentru vehicule electrice, concurența tot mai mare și creșterea costurilor de producție.